"Laev sildus ligi pool tundi tagasi (kell 10.00 - toim.). Laev on USA sõjalaev HUE City ja tema meeskonnas teenib ligikaudu 400 sõjavõelast, laev ise üle 170 meetri pikk ja on külastamas Eestit sel nädalal," ütles ERR-ile mereväe teabeohvitser Karl Baumeister.

Sõjalaeva saabumusest teatas USA saatkond Twitteris, öeldes, et alus jõudis Tallinnasse täpselt õigeks ajaks, et tähistada Eesti vabariigi aastapäeva.

.@USNavy’s USS Hué City has made it to #Tallinn 🇪🇪! Just in time for #Estonian #IndependenceDay! #USSHueCity #EV99 pic.twitter.com/50PoqxHdzc