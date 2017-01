Stalnuhhin: koalitsioonis olles on vaba aega kordades vähem

Aasta lõpus ERR-iga ära leppinud Mihhail Stalnuhhin ütles intervjuus "Ringvaatele", et ei kujutanud varem opositsioonis olles ette, kui palju tööd koalitsioonis teha tuleb.

"Selgus, et see ei ole täitsa nii, nagu see tundus palju-palju aastaid opositsioonist vaadatuna. Et mis seal ikka koalitsioonis teha: arupärimisi ei tee, ei esine. Et mis nad ikka seal teevad, ainult vajutavad nuppu. Tegelikult on praegu nii palju tööd, et vaba aega on kordades vähem," rääkis rahanduskomisjoni esimees Stalnuhhin.

Erimeelsuste kohta Keskerakonnas lausus ta, et jumal tänatud, et seda ettekujutatavat ühtust ei eksisteeri. "Nii kaua, kui on erinevad vaated ja suundumused, toimub areng. Niipea, kui kõik mõtlevad ühteviisi ja kummardavad ühte jumalat, hakkab tekkima stagnatsioon. Sellega pikka aega elada ja midagi saavutada ei ole võimalik."

"Meil on erimeelsused, aga iga pereinimene teab, et erimeelsused on isegi peres. Leiame võimaluse kokku leppida, leiame kompromisse iga päev. Miks ei saaks üks erakond, üks poliitiline jõud samasuguseid kompromisse leida? See, et inimestel on erinevad vaated mõnes küsimuses - mina näen küll selles rikkust, mitte probleemi," ütles Stalnuhhin.

Detsembri keskpaigas lahenes tüli rahvusringhäälingu ja Stalnuhhini vahel. Stalnuhhin parema meelega ei soovinud seda meelde tuletada.

"Tegelikult sain ma aru, et see tüli teeb muret peaministrile ja kõige vähem tahaks ma talle mingeid täiendavaid ja mittevajalikke probleeme tekitada. Seepärast tekkis see, ma ei ütleks, et soov, aga vajadus ära leppida."

Auto liisimine omamata juhtimisõigust

Viimastel aastatel on Stalnuhhin olnud meedia küüsis paljuski seetõttu, et on liisinud kuluhüvitiste eest auto, omamata samas juhiluba. Stalnuhhin tunnistas nüüd, et tegi suure vea, et kohe oma terviseprobleemist ei rääkinud.

"Lugu on nii, et aastaid tagasi tekkis mul suur probleem vasaku käega. See lihtsalt hakkas välja surema. Selgus, et see on küünarnuki närv. Mulle tehti operatsioon ja aasta jooksul läks asi paremaks. Praegu on olukord tagasi halvemaks läinud," rääkis poliitik.

Stalnuhhin selgitas, et varem tal oli juhtimisõigus ja ta sõitis ise autoga. "Aga ühel toredal hetkel tekkis väga ohtlik olukord Narva maanteel, kus ma oleks peaaegu põhjustanud ränga avarii. Mul tekkis kartus kaasreisijate pärast. Ma loobusin autojuhtimisest ja juhtimisõigusest."

"Kõik, mida ma teen, teen vastavalt riigikogu juhatuse otsustele ja kantselei loaga. Kõik see haiguse lugu on ilusasti juhatuses olemas."