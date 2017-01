5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Tere hommikust! Siin on valik uudiseid, millega ERRi uudistetoimetus on päeva alustanud.

Torm pani praamid seima ja lõhkus Romantika

Torm kahjustas paarkümmend minutit enne kella nelja Stockholmist Riiga teel olnud ristluslaeva Romantika vööris asuvat radariantenni ning radariantenn purustas ühe vööriilluminaatori. Tallinki teatel on kahjustused kontrolli all, ohtu reisijatele ja laevale ei ole ning laev jätkab sõitu Riia poole.

Laeva kuuenda teki purunenud vööriilluminaator avaneb baari Tango tagaruumi, mis oli suuremaid veekahjustusi saanud ala. Tallinki teatel imbus veidi vett kuuendalt tekilt ka viiendal tekil asuvatesse reisijatekajutitesse ning neis kajutites olnud reisijatele anti uued kajutid. Tallink teatas, et purunenud illuminaatori kaudu laeva pääsenud vee hulk ei kujutanud endast mingil hetkel ohtu reisijatele ega laevale. Laevafirma lisas, et intsidendist puudutatud ala on meeskonna range järelvalve all ning testitakse turvalisi vahendeid illuminaatori sulgemiseks. Laeval on 277 reisijat ja 178 meeskonnaliiget.

Kuivastu-Virtsu liinil on aga liiklus tugeva tuule tõttu katkenud. Laevaliini käitaja TS Laevad on lubanud uut teavet kella kümne ajal, samuti palub TS Laevad parvlaevadega sõita soovijatel jälgida teavet veebilehelt praamid.ee ja Facebookist.

Viimase info kohaselt väljub Parvlaev Leiger Rohukülast vastavalt sõiduplaanile kell 10:00. Sadamas teenindatakse sõidukeid nende saabumise järjekorras, eelisõigusega saavad laevale liinibussid, operatiivsõidukid, postiautod ja puudega isikut vedavad sõidukid. Uus info orienteeruvalt kell 11:00.

Haldusreformi edasiliikumine: uute üksuste kinnitamine valitsuses

Valitsus kinnitab terve rea uusi haldusüksusi, mis tekivad omavalituste ühinemisel haldusreformi käigus.

Eelnõudega muudetakse Eesti haldus-territoriaalset korraldust uue haldusüksuse moodustamiseks kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude algatusel. Pärnumaal tekib Tori vald ja Põhja-Pärnumaa vald, suureneb ka Pärnu linna haldusüksus. Tartumaal moodustub Kastre vald, Läänemaal Lääneranna valla. Raplamaal tekib aga Märjamaa vald. Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla haldusüksus kannab nime Paide linn. Eestis on 15 maakonda ning 213 omavalitsusüksust, pärast haldusreformi peaks neid alles jääma umbes 75.

Ameerika ühendriikide välisministrikandidaat Rex Tillerson on Venemaa vastaste sanktsioonide jätkamise poolt, kuid pole oma tulevase ülemuse Donald Trumpiga Venemaa suunalist poliitikat detailselt arutanud, nentis ta eile peetud senati arupärimisel, vahendas Lauri Tankler Washingtonist.

Ameerika ühendriikide valitsuse üleandmisprotsess on nüüd sealmaal, et pea kõik tippametnike kandidaadid - näiteks ministrikandidaadid - on ükshaaval käimas senati vastavate komisjonide ees aru andmas. Komisjonid annavad seejärel kas oma positiivse või negatiivse soovituse senati üldkogule, kes lõpuks hääletavad.

Eile algas ka välisministrikandidaadi Rex Tillersoni arupärimine, kus senaatorid uurisid endiselt naftafirma Exxoni tegevjuhilt tema vaateid maailmapoliitika kohta. Eelkõige olid tähelepanu all Tillersoni senised kliimasoojenemist eitavad seisukohad ja sõbralikud suhted Venemaaga. Tillersoni vastused Venemaa-teemalistele küsimustele olid üsna hästi kooskõlas USA poliitikute vaadetega - Krimmi annekteerimine on ebaseaduslik, Venemaa vastu tuleb jõuliselt toimetada, sanktsioonid tuleks praegu paika jätta, kuid mitte siduda oma käsi sanktsioonidega.

Türgi parlamendis läks kakluseks

Türgi opositsiooni ning valitseva Õigluse ja Arengu AK partei saadikud läksid parlamendis kähmlema. Arutlusel oli president Tayyip Erdogani volituste suurendamine.

Üks opositsioonilise Vabariiklaste Rahvapartei esindaja püüdis mobiiltelefoniga hääletamist filmida ja AK partei esindajad tahtsid seda takistada. Parlamendis pandi muudatused avalikult hääletusele, aga Rahvapartei sõnul näeb põhiseadus ette, et konstitutsioonimuudatuste puhul peab hääletus olema salajane.

Muudatuste kohaselt antakse Erdoganile õigus valitsuse liikmeid ametisse määrata ja vallandada ning riiki juhtida aastani 2029. Erdogani toetajate sõnul vajab Türgi tugevat liidrit, et vältida killustunud koalitsiooni.

1999. aastal paigutati Tallinna teletorni esimene digitaalse ringhäälingu saatja, (inglise keeles Digital Audio Broadcasting ja lühendina DAB). Uus saatja alustas uue sajandi märtsis nelja Eesti Raadio programmi edastamist, 2005. aastal programmide edastamine lõpetati.

Miks ühed teevad ja teised loobuvad? DAB kasutab raadiosignaali saatmiseks sama sagedusala, mis on hetkel enimlevinud ja Eesti Keele Instituudi valikul õiges kõnepruugis FM-raadio ultralühilainesaatjate kasutuses. Tegemist on suhteliselt hästi leviva signaaliga, millesse saab moduleerida suhteliselt hea kvaliteediga stereoheli.

Kui Eesti ja Soome on FM-raadioga täitsa hästi kaetud, on Norras lood teised. Mägises ja n-ö väljavenitatud riigis on FM-raadio levi tagamine keerulisem ja seega kallim. Järelikult on nemad rohkem motiveeritud uut proovima. Loomulikult peab uuel olema ka mõni eelis. Selleks on raadiosignaalidele eraldatud spektriala tõhusam kasutamine. Lihtsamalt öeldes saab digitaalse signaali ülekandmise abil edastada samas sagedusalas palju rohkem programme. Lisaks on võimalik edastada parema helikvaliteediga saateid.

Pilves ilm. Lumesadu levib läänest itta, mitmel pool tuiskab, saartel sajab ka lörtsi ja vihma, on jäiteoht. Puhub lõuna- ja kagutuul 7-12, puhanguti kuni 18 m/s, rannikul 12-17, puhanguti 23 m/s, pärastlõunal nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0..-5, saartel tõuseb kuni +2°C-ni.

Allikas: Ilmateenistus