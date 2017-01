Saksa politsei: Berliini ründaja kasutas vähemalt 14 valenime

Valvekaamera salvestis Anis Amrist ülejärgmisel päeval pärast rünnakut Brüsselis rongijaamas. (Foto: AFP/Scanpix)

Anis Amrit, kelle Itaalia politsei 23. detsembril Milanos maha lasi, pidasid Nordrhein-Westfaleni võimud potentsiaalselt ohtlikuks juba veebruaris ehk umbes kuus kuud pärast tema saabumist Saksamaale, kus ta varjupaika taotles, vahendas Reuters.

24-aastane Amri oli vaheldumisi Nordrhein-Westfalenis ja Berliinis ning ka seal klassifitseerisid luuretöötajad ta potentsiaalselt ohtlike isikute hulka. Kuid konkreetset ohtu Amri luureametnike hinnangul endast ei kujutanud, rääkis Nordrhein-Westfaleni kriminaalpolitsei juht Dieter Schuermann.

Sel nädalal vahistas politsei Berliinis veel ühe tuneeslase, 26-aastase Bilel A., kes oli päev enne rünnakut Amriga ühes Berliini araabia restoranis lõunastanud.

Prokuratuuri pressiesindaja ütles kolmapäeval, et Amri ja Bilel A. olid restoranis rünnaku eel väga elavalt millegi üle arutlenud. Toidukoha kaasomanik rääkis Reutersile, et keegi tol õhtul restoranis viibinuist ei mäleta, et oleks Amrit näinud.

"Meil on nii kiire, et jõuame vaevu hingata. Politsei ütles, et ta oli siin kella 20-21 vahel," rääkis ta.

Migrantide varjupaigas Berliini lääneosas, kus Bilel A. vahistati, rääkisid Amri võimalikku kaasosalist tundnud inimesed, et mees oli end alati liibüalaseks nimetanud.

"Kõige kummalisem oli tema puhul see, et ta palvetas iga päev, aga enamikul õhtutel läks ta sõpradega ööklubisse," sõnas 21-aastane Süüria pagulane Mohammad,,kes Bilel A.-ga kuus kuud tagasi varjupaigas tuba jagas, enne kui teise tuppa kolis.

19. detsembri õhtul kihutas Anis Amri veoautoga Berliini jõuluturul inimeste hulka, tappes 12 inimest. Ta pääses põgenema, kuid hukkus 23. detsembril tulevahetuses Milano politseiga.