DNB ja Nordea ühendpanga nimeks saab Luminor

Uue ühendpanga logo. (Foto: Nordea / DNB)

Uue panga kaubamärgi töötasid pangad töötati koostöös rahvusvahelise konsultatsiooniettevõttega Future Brand Suurbritanniast.

“Luminor sümboliseerib uue panga kõige eristuvamaid tugevusi. Nime esimene osa – “lumi” pärineb ladinakeelsest sõnast “lumen”, mis tähendab valgust. Luminor on majakaks ja teejuhiks panga eraisikutest ja ettevõtjatest klientidele, aga ka ettevõtetele, kogukondadele ja riikidele, kus pank tegutseb. Panga sõnum on, et parem elu on võimalik ja oma elujärge saab parandada. Nime teine osa – “nor” viitab tugevatele põhjamaistele juurtele – uue ettevõtte omanikud on Põhjamaade pangad. Need kaks tahku on põimitud ühte nimesse. Nimi on kui Põhjatäht, mis näitab teed nii klientidele kui ka pangatöötajatele, tuletades neile meelde seda, mida ja miks bränd tähistab,” ütles FutureBrandi strateegiajuht Freddie Baveystock.

“Ehitame nii uut panka kui ka uut finantsteenuste brändi. Meie brändi DNA-ks on kolm väärtust, mis loovad kindla vundamendi nii uue panga sisekultuurile kui ka tegevuspõhimõtetele: inimesed ennekõike; kvaliteet kõiges ja selged eesmärgid. Me tahame luua sellise panga, millest on Eesti, Läti ja Leedu inimestel ja nende ettevõtetel kasu,” ütles tulevase ühendpanga juhatuse esimees Erkki Raasuke.



DNB ja Nordea Baltikumi äride ühendamine jätkub varem avaldatud ajakava kohaselt, teatasid pangad. Kuni tehingu toimumiseni ja regulaatorite heakskiidu saamiseni tegutsevad pangad vastavalt planeeritule Eestis, Lätis ja Leedus eraldiseisvalt. Tehing plaanitakse lõpule viia 2017. aasta teises kvartalis.