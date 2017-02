Hiina süüdistab USA-d WTO reeglite rikkumises

Hiina pealinn Peking (Foto: Reuters/Scanpix)

USA kaubandusministeerium kehtestas neljapäeval Hiina eksportööridele maksud, mis ulatuvad 63 protsendist 190 protsendini, süüdistades neid oma toodangu müümises tunduvalt allpool turuhinda või ebaõiglaste subsiidiumide rakendamises.

"Ühendriigid on rikkunud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reegleid, jättes arvestamata küllaldaselt tõendeid, mida Hiina ettevõtted pakkusid, ning on kohelnud neid ebaõiglaselt, ainuüksi seepärast, et neil on riikliku ettevõtte staatus," vahendas riiklik uudisteagentuur Xinhua Hiina kaubandusministeeriumi esindaja Wang Hejuni sõnu. "Terasetööstuse ees seisvate suuremate väljakutsete sügavam põhjus on maailmamajanduse loid olukord ja vähenenud nõudlus, mis vajab protektsionismi asemel hoopis üleilmset koostööd."

USA kehtestatud maksud on sarnased jaanuaris kehtestatud maksudega Euroopa Liidult, mis pani teatud Hiina terasetoodangule maksudena otsa 30,7 kuni 64,9 protsenti. Euroopa Liit püüab sammuga kaitsta raskustes Euroopa terasetootjaid.

Hiina toodab enam kui poole maailma terasest, ent Hiina aeglustunud majandus ning üleilmse nõudluse vähenemine on jätnud tööstusharule kätte tohutus koguses seisvat toodangut.

Hiinat on omakorda süüdistatud maailmaturu üleujutamises oma toodanguga, hindade "dumpingus" ja rahvusvaheliste kaubandusalaste kokkulepete rikkumises.

Kriitika valguses on Peking lubanud aastaks 2020 vähendada oma toodangumahtu 100 kuni 150 miljoni tonni võrra aastasest kogumahust 1,2 miljardit tonni.