R2 Agenda | Neil Strauss: demagoogide võimu on kindlustanud hirmust juhitud ahelreaktsioon

Neil Strauss (Foto: Agenda/ERR)

R2 saate "Agenda" toimetajad kohtusid Los Angeleses seitsmel korral NY Timesi bestselleri tiitli pälvinud kirjaniku Neil Straussiga, kelle sulest pärinevad muu hulgas raamatud "The Game" ja "The Truth". Straussi hinnangul on parem-populistide võimule tuleku taga eelmisel kümnendil alanud ahelreaktsioon, mida juhib hirm.

Straussi sõnul on maailmas toimumas ahelreaktsioon, mis sai alguse mõttetutest USA missioonidest Lähis-Idas. "Need konfliktid tekitasid ebastabiilsust ja võimuvaakumi, mida kasutasid ära terrorirühmitused," selgitab kirjanik.

Ta lisab, et rändekriis on selle protsessi tulem, millega lääneriigid tegeleda ei soovi. "Ma arvan, et hirm võõra ees ning inimeste võimetus eraldada terrorismi ja religiooni, on toonud võimule paremäärmuslikud poliitikud üle kogu maailma," räägib Strauss.

Müür tekitab probleeme juurde

Kirjanik leiab, et see on kurb ja hirmu tekitav. "Tulin just Mehhikost ja Trump teatas, et ehitame müüri ja toome töökohad Mehhikost tagasi. Sooviksin tema käest küsida, kas sa oled Mehhikot näinud? Kas sa päriselt soovid tekitada veel vaesust ja aidata kaasa narkokaubandusele ning arvad, et see ei mõjuta USA-d," küsib Strauss.

"Piir on lihtsalt joon ja olgem ausad, enamus Mehhiko probleeme seisneb narkokaubanduses, mille põhiturg on USA," nendib Strauss. Ta leiab, et kõik on omavahel seotud, mistõttu ei saa probleeme lahendada müüri ehitamisega.

Statistika hirmu ei peegelda

"Mulle meeldib eksida ja kirjutan tihti teemadest, mille aluseks on hirm ja kuidas demagoogid hirmu ära kasutades võimule pääsevad. Kuid vaadates statistikat elame me praegu kõige rahulikumal ja turvalisemal ajastul inimajaloos. Seda eriti USA-s, kuid ka globaalselt," rõhutab kirjanik.

Tema sõnul on suremus vähenenud, inimesed elavad kauem ja õhk on puhtam, kui see on kunagi varem olnud. "Kuigi jõukuse jaotumine ebaühtlane, on siiski üleüldine elatustase tõusnud ning mulluse statistika kohaselt on ka vägivalda vähem," räägib Strauss. Samas märgib ta, et 2016. aastal võis konfliktide arv kasvada.

