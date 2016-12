ARUTELU: millist rahvusringhäälingut Eesti vajab?

ERR tähistab laupäeval suurejooneliselt ringhäälingu 90. aastapäeva. Samal ajal aga räsib põhjanaabrite rahvusringhäälingut enesetsensuuriskandaal ning Eesti rahvusringhääling on pidevalt rahapuuduses. Milliseks võiks kujuneda ringhäälingu järgmised 90 aastat, arutlevad ERRi juhatuse liige Ainar Ruussaar, multimeediaüksuse toimetaja Greete Palmiste ja arvamustoimetaja Rain Kooli.

Täismahus arutelu on võimalik vaadata artikliga liidetud videost.

Noppeid:

Ainar Ruussaar

* Euroopas ja Euroopaga külgnevates riikides on olukord läinud hullemaks. On riike, kus rahvusringhäälingut on rohkemal või vähemal määral poliitiliselt survestatud: Serbia, Poola, Ungari, Rumeenia, Türgi. Ja mitte ainult rahvusringhäälingut, läbi selle püütakse mõjutada ka kogu sõltumatut meediapilti. Õnneks Eesti (nagu ka Läti, Leedu ja veel väga paljud riigid) nende hulka ei kuulu ja mina küll ei näe Eestis otseseid trende või tendentse, et keegi survestaks rahvusringhäälingut moel või teisel.

* Küll aga loomulikult olen ma aeg ajalt teatud filter pahaste poliitikute, solvunud erakondade, suhtekorraldajate, ministrite ja ka toimetuse vahel. Ma võin käe piiblile panna ja vanduda, et neid kordi, kui ma olen läindu ajakirjanikule vahendama solvunud poliitiku või ministri etteheiteid, on aastate jooksul kokku ehk kaks. Filtri roll on päris oluline - aga kui on viga, siis tuleb see parandada. Kui on tegemist tõsise eetilise eksimusega, siis selleks on Eestis ka rahvusringhäälingu sõltumatu meediaombudsman, kellega koos me neid asju vaatame ja klaarime.

* Väga tihti aetakse segamini riigi ringhääling ja rahvusringhääling. Need on sellised müüdid, see on teaduslikult tõendamata väide. Rahvusringhääling tähendab seda, et see ei ole valitsuse juhitav, see ongi RAHVUSringhääling.

* Me aeg-ajalt monitoorime päris põhjalikult kogu meie sisu. See annab meile kindluse, et me oleme õigel teel - meil endal on teadmine läbi nende monitooringute, et me oleme tasakaalus.

* Nõue teenindada kõiki ühiskonnagruppe, olla teerajaja, teenäitaja nii tehnoloogiliselt kui ka sisuliselt - see on nüüd see koht, kus kõigil Euroopa rahvusringhäälingutel hakkab hapnik otsa saama.

* Ma tulen erameediast ning sellest hoolimata ma ei näe küll, et rahvusringhäälingus raha kuidagi ebaotstarbekalt kasutatakse - samal arvamusel on ka riigikontroll. Küll aga peame me paratamatult hakkama lähitulevikus ümber vaatama, mida teha rohkem, mida vähem, mida teistmoodi.

* Ideaalne oleks, kui rahvusringhäälingu eelarvel oleks teatud stabiilsus. Ma saan aru, kui keeruline on mingi valdkonna rahastamine siduda mingi protsendiga riigieelarvest või SKTst (ainsana on seda tehtud kaitsevaldkonnas), aga see annaks teatava pikaajalise stabiilsuse. Ja ka solidaarsuse: kui riiki tabab kriis, siis solidaarselt kahaneks ka rahvusringhäälingu eelarve.

* Seda kindlust, et homme mingi poliitiline kokkulepe ei võta rahvusringhäälingu eelarvet vähemaks, mul teoreetiliselt ei ole - praktikas ma sellise asja juhtumist ei usu.

Greete Palmiste

* On olnud olukordi, kus poliitikud ei ole olnud [minu tööga] rahul, näiteks pealkirjaga. Sellisel juhul olen ma saanud tuge oma tugevalt toimetuselt. Aga eks see algab kõik ajakirjanikust endast - kui mul on väga tugev eetiline kompass, kui ma tean, et ma ei ole eksinud, minu faktid on õiged ja ma saan seda tõestada, siis isegi kui ma ei suuda end ise kehtestada, saan ma abi kas toimetuselt või meediaombudsmanilt.

* Ajakirjanikuna vastutan ma oma lugejate, auditooriumi ees.

* Küsimus, kelle heaks ma kirjutan ja miks see või teine lugu ilmub, tõstatub ikka aeg-ajalt. Süüdistatakse, et oleme õukonnameedia jne. Aga samas ERRi usaldusväärsus on uuringute kohaselt vägagi kõrge.

* Oma õpingutekaaslastega oleme erinevate meediakanaliste vajalikkuse ja rahastamise üle väga põhjalikult arutlenud ja vaielnud, kuid seda ma küll ei tunne, et (erameedias töötavad kaaslased) leiaks, et ERR saab ebaõiglaselt toetust või et minu palk ju makstakse kinni, see ei sõltu millestki. Pigem elame ikkagi üksteisele kaasa ja käib mõnus võistlus selle üle, kes suudab mõne uue formaadi välja mõtelda või nutikamalt mõne asja lahendada.

* Tuleviku ajakirjanikud ei ole kyborg'id. Noored ajakirjanikud on küll mõnevõrra multioskuslikumad, aga kui tahta olla milleski väga hea, ei saa ju oma tegevusvaldkonda väga laiaks ajada.