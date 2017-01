Varro Vooglaid: ERR süüdistab Objektiivi alusetult libauudiste levitamises, soovimata rääkida oma enda libauudistest

Varro Vooglaid (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Täna hommikul mõned minutid enne kella kümmet helistas mulle üks ERRi ajakirjanik ja heitis Objektiivile ette libauudiste levitamist, viidates eile meie portaalis avaldatud uudisloole pealkirjaga "California seadustas laste prostitutsiooni".

Kui palusin ajakirjanikul välja tuua, mis on artiklis valesti kirjutatud, ei osanud ta öelda põhimõtteliselt muud kui seda, et lugejatele terviklikuma pildi andmiseks oleks pidanud kirjutama ka sellest, et alaealistelt seksuaalteenuste ostmine ja ka alaealiste prostitutsiooni vahendamine jääb Californias endiselt keelatuks.

Olen nõus, et nende aspektide väljatoomine annaks uudisele lisandväärtust ja seetõttu sai uudis vastavalt täiendatud. Ometi on tõsiasi, et kõnealuses uudises ei ole kirjutatud midagi niisugust, mis ei vastaks tõele. On fakt, et California tühistas senised seadusesätted, mille kohaselt võis alaealisi prostitutsiooniga tegelemise eest karistada.

Juba kell 10 hommikul ehk mõned minutid pärast ERRist tulnud telefonikõnet avaldas ERRi uudisteportaal artikli halvustava pealkirjaga "Seaduslikust laste prostitutsioonist, Objektiivselt", kus ERRi USA korrespondent Lauri Tankler selgitas Objektiivi uudist arvustades ja seda lolluseks nimetades, et "sama hästi võiks kirjutada, et Eestis on alaealiste prostitutsioon legaalne, sest Eestis ei ole seksuaalteenuste eest raha küsimine kuritegu."

Tankleri väide on aga arusaamatu, kuna nii võikski kirjutada. Eesti paraku tõesti kuulub riikide sekka, kus prostituuditeenuse osutamist ei käsitleta kuritegevusena – karistatav on üksnes kupeldamine ning seksuaalteenuste ostmine alaealistelt, mitte aga seksuaalteenuste osutamine. See lubab ka rahahädas alaealistel vabalt tegeleda oma keha seksi otstarbel müümise "äriga" ilma karistust kartmata.

Mille poolest kujutab Objektiivi uudis endast nn libauudist, see jääbki selgusetuks. Küll aga saab samm-sammu haaval selgemaks, et pahemliberaalselt meelestatud peavoolumeedia, mis ise kajastab ühiskonnas toimuvat alatasa väga ühekülgselt ja reaalsust moonutavalt, hakkab oma infomonopoli lagunemist tunnetades ootuspäraselt üha enam alternatiivmeediakanalitele survet avaldama, süüdistades neid nn libauudiste levitamises ja seeläbi ühiskonna kahjustamises. Ilmselgelt saame seda lähiaastatel näha aina laiemas ulatuses ja üha intensiivsemalt.

Tähelepanuväärselt ei soovinud aga see ERRi ajakirjanik, kes mulle helistas ja heitis Objektiivile ette libauudise levitamist, rääkida ERRi enda poolsest libauudiste levitamisest. Eile tõi Objektiiv paralleelselt California sammudega konkreetselt välja, kuidas "Aktuaalne kaamera" eksitas septembrikuus sarnaselt Soome riigimeediaga avalikkust, justkui oleks neonatsid tapnud Helsingi raudteejaama juures noore mehe, olgugi, et nagu kohtulikul uurimisel selgus, oli tegelikult tegu vaid ühe mehe ühe jalalöögiga, mil puudus hukkunud narkomaani surmaga põhjuslik seos.

Ainuüksi selle osas, kuidas Tankleri poolt uhkelt "pärismeediaks" nimetatav ERR on tegutsenud SAPTK ja minu isiku suhtes, võiksin meenutada tervet rida nn libauudiseid, milles on reaalsusest adekvaatse pildi edasiandmise taotuse suhtes eksitud väga rängalt.

Piisab, kui meenutan, kuidas SAPTKle Aadu Luukase missioonipreemia andmise järgsel hommikul pasundas Raadio 2, et Aadu Luukase sihtasutuse nõukogusse kuuluv Märt Vooglaid susserdas preemia jälle pereringi – olgugi, et ühelt poolt minul ja varem nimetatud preemia saanud mu emal ning teiselt poolt hr Märt Vooglaiul puuduvad igasugused sugulussidemed – või kuidas ERRi uudisteportaal levitas otsest valet, nagu oleks SAPTKl mingid varjatud sidemed Venemaa võimuringkondadega.

Selle asemel, et tikutulega teiste silmast pindu otsida, võiks end kvaliteetmeediaks pidav ja hiiglaslikku ressurssi omav ERR püüda oma enda silmist palgid välja koukida.

