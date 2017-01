Nestor: kõige vähem aitab meid edasi tigedus ja sapp

ERR.ee avaldab riigikogu esimehe Eiki Nestori uusaastatervituse.

Tere. Ja ongi käes aasta 2017. Head uut aastat meile kõigile!

Olgu meil tarkust möödunud aastast midagi kasulikku kaasa võtta ja uuel aastal uue hooga edasi minna. Kasvatame koos Eesti riiki, kus igaüks on oluline ja mahajääjad aidatakse kaasa, kus naeru on rohkem, kui pisaraid.

Ma lausa pean teile rääkima, kuidas jõulude ajal käisin oma Hiiumaa kodus ning sõitsin saarele ja tagasi uue laevaga Leiger. Ärge nüüd palun pahandage, et ma saartega seotud inimeste asju veidi upitan. Aga kuidagi tahtmatult tekib võrdlus Eesti Vabariigi ja uute parvlaevadega.

Kõigepealt meeldis mulle see, kuidas me uut laeva kõik koos ootasime, nii hiidlased kui mandrimehed, isegi need, kes pole ehk Hiiumaale saanudki. Kas saab valmis ja millal saab valmis? Vaatasime pilte ja arutasime isegi seda, kuidas laeva nime käänata. Ja siis ootasime veel ja rõõmustasime, et ongi olemas. Vaadake, meil seal saare peal ei ole muud võimalust, kui merd mööda liikuda. Ja seetõttu polnud ka laevade hilisem saabumine meile mingi õnnetus, vaid igapäevane elu. Ikka ju mõtled, et varsti läheb paremaks. Kui lootust on antud.

Ja täna ütlen, et tasus oodata. Sest laev on kaasaegne ja kodune. Selges keeles öeldes „äge laev“. Ka pühade lõpu aegsel tipptunnil ei pidanud mitte keegi istuma põrandal. Ja kui nüüd kõik kolm uut laeva kohale jõuavad, on Hiiumaale ja Saaremaale sõitjad rohkem kui rahul.

Samamoodi on Eesti riigi ja meie inimeste tuleviku ootustega. Oleme nõus ootama ja pingutama, kui lootust on. Ja kõige vähem aitab meid seejuures tigedus ja sapp. See ei tähenda, et kõige olemasolevaga peaks rahule jääma. Vastupidi, seda ei tohi mitte kuidagi. Tuleb edasi mõelda ja luua, oma riiki, keelt ja kultuuri edasi viia.

Seejuures on üheks uueks teadmiseks, et töökohad Eestist ei liigu enam mitte kuskile kaugele itta, vaid ka Euroopasse. Sest Eestis pole võimalik enam tehtud töö eest nii vähe maksta, kui Euroopa mõnes riigis veel on. Ehk siis, me liigume paratamatult targema tööga majanduse poole. Ja sellega tuleb arvestada nii töö andjatel kui töö tegijatel. Õppima ja targemaks saama peavad mõlemad.

Vaadake. Õnneks on meil täna maailma kõige paremini õpetatud noor põlvkond. Suured tänud nii õppijatele kui õpetajatele ja kindlasti ka lapsevanematele. Eestisse pöördub tagasi inimesi rohkem, kui siit lahkub. Lihtne suhtlus interneti vahendusel äratab kogu maailmas imetlust. Siit saab minna üks riik ja rahvas ainult hoogsalt edasi.

Eesti riigi elukindlustus on kuulumine Euroopa Liitu ja NATOsse. Selles maailmas ei loo meie uut külma sõda või külma rahu. Küll on aga oluline aru saada, et enda kaitseks kerra tõmbumine ei aita, kui samal väljal taplevad elevandid. Saad lihtsalt ära tallatud. Nende liitude – Euroopa Liidu ja NATO – nõrgenemine mis iganes moel on meie huvide vastane. Nii lihtne see ongi.

Mäletame ehk, kui paljud väidetavad teadjamehed ennustasid Kreeka kriisi ajal Euroopale kadu ja hävingut, pidi olema vaid aja küsimus. Aga Euroopa sai hakkama, tänu ühtsusele ja koostööle. Ja saab ka tulevikus, kui suudab sama ühtsena edasi minna.

Nõnda ei ole Eestile ükskõik, mis juhtub Saksamaa ja Prantsusmaa valimistel. Kas sealsed valijad usuvad neid, kes teavad, et maakera on ümmargune. Või neid, kes jutlustavad, et lapik, sest silmaga pole ju ümmargust maakera võimalik näha. Eesti huvides on ühtset Euroopat hoida.

Nii julgengi korrata - head uut aastat meile kõigile!

Head uut aastat kõigile inimestele, kes annavad sisu meie riigile.

Head uut aastat uuele presidendile, ja ehk on ka aeg aru saada, et nii nagu näiteks ajakirjanikud saavad olla nii nais- kui meesoost, on see sama loomulik ka presidentide korral.

Head uut aastat ja tugevat tervist ka president Rüütlile ja president Ilvesele.

Head uut aastat uuele valitsusele. Näidake siis, et ka teistmoodi on võimalik.

Head uut aastat ka vanale valitsusele. Tänud tehtu eest ja edu edaspidiseks.

Head uut aastat meie liitlastele, kellele Eesti on ja jääb ustavaks kaaslaseks.

Head uut aastat töökaaslastele Riigikogus, keda rahvas on valinud.

Head uut aastat kõigile avatud, salliva ja kaasava ühiskonna loojatele. Meie päralt on tulevik.

Head uut aastat, Eesti!