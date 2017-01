Rain Kooli: Eesti vajab endiselt korralikku logo

Rain Kooli on ERRi arvamustoimetaja. (Foto: Siim Lõvi/ERR)

Ootused olid kõrgel, kui Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus EAS esitles läinud reedel… jah, õiguspoolest mida? Eelneva sõnakasutuse järgi otsustades olid paljud, ka reporterid ja toimetajad, arvamusel, et esitletakse uut Eesti märki. Lööklauset. Midagi omaaegse palju furoori tekitanud Welcome to Estonia asemele.

Kui seda oodati, siis seda tõesti ei saadud. Ei sündinud märki ega ühtset lööklauset. Ning ei, see roheline rändrahnumotiivil sündinud plönn, mida presentatsiooni tarbeks oli Indias valmistatud kottidele kantud, ei lähe Eesti märgina arvesse.

Ma arvan, et on parem, kui me nüüd kohe kokku lepime, et see kellegi liiga palju kofeiini manustanud isiku peas sündinud idee ei lähe üldse lendamagi. Et need õnnetud katsetused pannakse põlema ja tuhk hävitatakse.

Et kellelgi, kes on manustanud veel rohkem kofeiini või rohelist teed (või mida iganes end enesesisenduse teel oma ideede headuses veenvad hipsterid tänapäeval tarbivad), ei õnnestuks anda järele kiusatusele need õnnetud plönnid ikkagi käiku lasta.

Sest kui nii juhtuks, siis oleks see väga piinlik. Päriselt. See on vaja selgelt välja öelda, nii et selle jama kasutamise kihust kübetki alles ei jää. SEE EI TÖÖTA.

Nii. Aga kui me ei saanud märki ega ühtset lööklauset, siis kas me midagi saime ka.

Pole paha mõte kasutada seda va kurbkuulsaks saanud ränirahnumotiivi sellena, milleks ta algselt vist isegi mõeldud oli – ehk näiteks fotomaterjali esitamiseks tavapärasest ristkülikust erineval kujul.

Meie, ühiskond tervikuna võib-olla otseselt mitte. Küll aga sündis märgi ja lööklause asemel terve ports tööriistu, millega Eesti avaliku sektori asutustel ja organisatsioonidel ning mingil osal ettevõtetest annab tegutseda küll.

Disainimeeskonna välja töötatud font Aino on ju täitsa kena, võttes arvesse, et mulle kirjatüüp Verdana täitsa meeldib ja Aino näol on tegemist üsna paljuski lihtsalt Verdana kergete mugandustega. Vähemalt puudutab see fonte Aino Regular ja Aino Bold. Pealkirjade jaoks välja töötatud Aino Headline on omanäolisem.

Õpetus selle kohta, kuidas Eestist positiivselt rääkida ning kogu see infopakett sellest, milline tubli väike ilves (kokkulangevus endise presidendi nimega on juhuslik, otsisin lihtsalt tiigri asemele oht omamaist sitket metslooma) Eesti on, kuulub rohkem juba riigiturunduse valdkonda. Seega sobib see rohkem ametnikele, poliitikutele või äärmisel juhul turismiettevõtetele, kellel on aega ja vajadust välismaal pikki oma päritoluriigi teemalisi presentatsioone pidada.

Loomulikult ka igale tavakodanikule.

Eestil läheks siiski vaja oma lihtsuses geniaalset, sõnalisele ja kujunduslikule koosmõjule ehitatud logo.

Ühesõnaga, see mis EASi tellimusel seni tehtud, on osaliselt täitsa kasutuskõlblik. Aga miski on endiselt puudu.

Ma leian, et Eestil läheks siiski vaja oma lihtsuses geniaalset, sõnalisele ja kujunduslikule koosmõjule ehitatud logo. Sellist, mis ei vajaks esitlust ega lahtiseletamist, vaid mis avaneks – ja vaimustaks – esimesest silmapilgust. Mille kes tahes võiks uhkusega kasutusele võtta.

Ma tean, et sellise logo väljatöötamine pole kerge, sest kuigi geniaalne on lihtne, on see lihtne alles tagantjärele. Õige vaimuvälgatuse peale tulemine on kogu selle protsessi kõige raskem osa ja see võib kesta kaua.

Aga pagan, me oleme ju place for independent minds, iseseisvate mõtlejate maa, nagu värskest estonia.ee maaportaalist lugeda võib. Kuidas me siis seda ära ei tee!

