Olav Anton: turbulentse poliitika aasta?

(Foto: erakogu)

Välispoliitiliselt tuleb kahtlemata väga dünaamiline aasta. Trump ja Brexit, aga ka valimised Prantsusmaal, Saksamaal ja Hollandis on vaid mõned märksõnad, millest piisaks isegi mitme poliitika-aasta sisustamiseks. Tuntavalt turbulentne on ka Euroopa Parlamendi Presidendi valimine, kus määramatust tuleviku suhtes on rohkem kui selgust. Eestis on rahulikum kui mujal maailmas, kuid poliitilisi keeriseid jätkub meilegi.

Otsa tegid lahti Reformierakonna esimehe ja juhatuse valimised. Erakorralise sündmuse kutsus esile karm tegelikkus, kus esimest kord ei olnudki „süüdi“ Edgar Savisaar ja „Kremli karvane käsi“. Valimistulemused on nii võitjatele kui ka kaotajatele sobiv peegel. Kui vaid võetakse aega seda vaadata.

Valimistulemusi vaadates tuli mulle millegi pärast meelde Jaak Joala laul: ”Ka unustuse jõel on kallas kahel pool, ka unustuse jõel võib seisatuda vool, ka unustuse jõel aeg kord silla loob, ja sind mu juurde jälle toob.” Algse sõna ”unustuse” võib vabalt asendada sõnaga ”unistuse”, sest mida muud ongi jutt Tallinna linnapeast, valimisvõidust 2019. aasta riigikogu valimistel ja reformierakondlasest peaministrist. Võttes arvesse, et selliseid julgeid kujutlusi esitas kaotaja pool, võibki neid vaadata kui unistusi.

Samas võib eeldada, et ka järgmine Eesti poliitikasündmus (vabariigi aastapäeva tähistamine võiks liigituda kultuuri- ja meelelahutuse valdkonda) suunab tähelepanu Reformierakonnale. Märtsi lõpul valitakse riigikogu juhatus.

Valitsuskoalitsioonil probleeme ei näikse olevat, kuid Reformierakond teeb poliitilisest loogikast lähtuvalt järgmised vangerdused: Kristen Michal liigub fraktsiooni esimehe kohalt riigikogu teiseks aseesimeheks, Hanno Pevkur vahetab fraktsiooni aseesimehe positsiooni fraktsiooni esimehe vastu ja Taavi Rõivas liigub riigikogu teise aseesimehe toolilt fraktsiooni aseesimeheks. Võimalik on ka Pevkuri ja Michali positsioonide vahetusse minek, kuid kodurahu huvidest lähtuvalt on tõenäolisem esimene variant.

Milleks see hea on? Ainuke võimalus Tallinna valimisstaabi äramahutamiseks on riigikogu aseesimehe meeskond. Tallinna Sadama ja muud ”sidrunitega” pikitud võimalused on üldsuse õnneks ammendunud.

Juba kaheksa kuu pärast on kohalikud valimised, mis eeldavalt suurendavad turbulentse poliitika tekkimist. Samas on minu hinnangul suur osa sellest üle elatud möödunud Vabariigi Presidendi valimistega. Juba tagantjärele tarkusena peab tunnistama, et kõik kuus valimistel osalenud kandidaati olnuks võimelised edukalt riigipea ülesandeid täitma. Kohalikel valimistel on ees analoogiline olukord: vallavolinike kohtade arvu viie- kuni kaheksakordse vähenemise tingimustel võiks kandideerijatest komplekteerida isegi rohkem kui kolm komplekti volinikke ja kohalikke valitsejaid, kes hiilgavalt oma ülesannetega toime tulevad.

Laias laastus saab eelseisvaid kohalikke valimisi vaadata kahe rühmana. Linnades ja suurtes omavalitsustes toimuvad valimised sarnaselt nelja aasta taguse ajaga. Uutes, ühinenud ja vägisi ühendatud omavalitsustes hakkavad eelseisvad valimised meenutama struktuurilt pigem 1993. ja 1996. aastate kohalike valimisi, kus valimisliitude osakaal on valdav.

Nendel valimistel on siiski kaks uut eripära: a) kohalikele valimisliitudele võivad lisanduda erakondade valimisliidud ja b) maavalitsuste poliitiliselt orienteeritud töötajad osalevad peaaegu täies koosseisus rahva otsemandaadi taotlemises. Eeldatav on ka valimistulemus, kus kõik poliitilised subjektid väidavad nagu alati ja ühest suust, et nemad ongi need tegelikud võitjad.

Kohalike valimiste kirgi tasandab ja poliitilist turbulentsi summutab Eesti Euroopa Liidu eesistumine aasta teisel poolel. Eestis pole lihtsalt kombeks oma musta pesu külaliste juuresolekul pesta ja eesistujana Euroopa probleemide lahendamisele aktiivselt kaasa aitamine jätab kodused mured uut aastat ootama.