Edetabel 2016: ERR.ee loetuimate lugude nimekiri tipnes hittloo tavatu esituse, spordi ja hinnatud kolleegi surmaga

Briti bariton Peter Brathwaite kandmas ette Curly Stringsi laulu "Kauges külas". (Foto: ERR)

Omamoodi naljakas on, et aasta loetuim lugu ilmus 1. jaanuaril – see rääkis Briti baritonist Peter Brathwaite'ist, kes kandis traditsioonilisel Eesti Kontserdi ja Hennessy uusaastakontserdil koos ERSO-ga ette Curly Stringsi laulu, tehes seda eesti keeles.

Kuua aega kestnud jalgpalli EM-finaalturniir naelutas telerite ette kümned tuhanded Eesti elanikud – kellest paljud otsisid infot ERR-i portaalidest.

Olümpiamängud olid teine spordi tähtsündmus möödunud aastal. Huvi jagus ERR-i kanalitesse ka hoolimata sellest, et kergejõustikut näidati mujal.

Vene telekanal Rossija püüdis NATO tippkohtumisel Varssavis saada intervjuud Leedu presidendilt Dalia Grybauskaitelt, kes aga ei soostunud seda tegema.

Septembris kaotas Eesti Rahvusringhääling ootamatu terviserikke tõttu ühe oma parimatest ajakirjanikest, suurepärase kolleegi Aarne Rannamäe.

Uudis sellest, et novembri lõpus avab Tartus uksed spaahotell ja konverentsikeskus, pälvis tohutult suure publikuhuvi. Sotsiaalmeediavõrgustik Facebookis soovitas lugu üle 5000 inimese.

Paar päeva enne oma ootamatut surma andis Aarne Rannamäe intervjuu saate jaoks ”Hommik Anuga”. Selle eetrisse minnes Rannamäed meie keskis enam ei olnud.

Maaülikoolis kaitstud doktoritöö jaoks tehtud uuringu tulemused näitasid, et Eestis toodetud ja Eestisse imporditud linnuliha on kahe bakteriga saastunud. Ja see ei jätnud inimesi külmaks.

Soome valitsus jõudis septembris kokkuleppele 2017. aasta riigieelarves. Valisime välja kümme sellist muudatust, mis moel või teisel mõjutavad ka Soomes elavate ja/või töötavate eestlaste elu.

Eesti Lauluga seotud uudised on alati olnud ERR-i portaalide ühed loetuimad.

Vabaerakonna juhtfiguuri Artur Talviku meediakampaaniat politseiameti peadirektori saapaostu teemal kommenteeris ERR.ee arvamusrubriigis ERR-i uudisteportaali toimetaja Merilin Pärli. Tema hinnangul oli mitu päeva kestnud soolo täpselt ajastatud ja sihitud ning teostatud kiretult osava suhtekorraldaja arsenali kasutades – tegemist oli teadliku kampaaniaga enda pildile mängimiseks.

Suvel rabas üldsust uudis teatri NO99 juhi Tiit Ojasoo vägivallatsemisest noore näitlejanna kallal. Avalik tähelepanu ja surve viisid Ojasoo tagasiastumiseni, mille peale teatri trupp omakorda avaliku kirjaga välja tuli.

Novembris said teatavaks Eesti Laulu tulevaste poolfinaalide osalejad.

Teadlaste arvates tuleks puulehed maha jätta või vajadusel kohapeal purustada, aga mitte ära vedada, kirjutas ERR-i teadusportaal Novaator sügisel.

Eesti uue presidendi pretsedenditu otsus loobuda osalemisest jumalateenistustel pälvis ühiskonnas palju tähelepanu ja tekitas vastakaid tundeid.

Roofing ehk kõrgetes kohtades ronimine lõppes Tallinnas Kristiine linnaosas raske õnnetusega.

Loetuima 20 loo hulka jõudis ka muusik Tanel Padari aprillikuine pihtimus. Augustis osales pahedest loobunud Padar Otepääl triatlonil.

Valitsuse otsus taastada täiskasvanute hambaravihüvitis huvitas meie lugejaid vaid pisut vähem kui peaministri usaldushääletus riigikogus.

Kolumnist Triin Toomesaar võttis mais luubi alla Eestis kujunenud poliitilise olukorra, mida ta iseloomustas nii: konservatiivne rahvaerakond on loonud Eestisse koolikiusamiselaadse olukorra, millele praegune peaministrierakond kas ei suuda või ei taha adekvaatselt reageerida.