Alo Lõhmus: registrisse kandmata hinged

Omavalitsuse Eesti kaardilt kadumine on radikaalne, kuid kahtlemata mõjuv motivaator oma tegeliku elukoha rahvastikuregistrisse kandmiseks. Seega on põhjust loota, et vähemalt rahvastikuregistri saame lähiaastail eeskujulikku korda, olgu siis lood rahvastiku enesega, kuidas nad parajasti on, leiab Alo Lõhmus oma arvamusloos.

Aastavahetusel jõudis lõpule suur jaht hingede peale. Omavalitsused pidasid pingsalt arvet oma hingekirjas seisvate kodanike ehk maksumaksjate üle ning püüdsid neid meeleheitlikult juurde hankida, et vältida sundliitmise alla sattumist või vähemalt pälvida kopsakam valuraha vabatahtliku liitumise eest.

Näiteks Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisel jäi puudu 150 inimest, et saada valitsuselt 11 000 elanikuga vallale ette nähtud täiendav ühinemistoetus, pool miljonit eurot.

Täiendavate sissekirjutuste hankimiseks pandi loosi sõiduauto, kümneid tahvelarvuteid ja kinkekaarte. Kampaania oligi edukas: kolme omavalitsuse elanike koguarv tõusis aasta lõpuks 11 130 inimeseni. Tekkiv uus omavalitsus on nüüd suure ühekordse summa võrra rikkam, see aga, kui paljud „uutest“ elanikest oma maksuraha ka edaspidi Paide valda suunavad, on alles ülehomne mure.

Leidub ka mitmeid valdu, kes jäävad napilt alla riigivõimu poolt kehtestatud 5000 elaniku piirmäära ning loodavad valitsuse halastusele. Näiteks Tartumaal Nõo vallas elab 4100 inimest ning kuna vald saab oma ülesannetega hästi hakkama, plaanitakse valitsuselt paluda võimalust iseseisvana jätkata.

Kas seda kellelegi peale väikesaarte lubatakse, on siiski lahtine. Riigihalduse minister Mihhail Korb ütles hiljuti Hiiumaal käies, et 5000 vallaelaniku nõue on seadusesse sisse raiutud ja sellest tuleb lähtuda, 1500 elanikuga vald muutub pigem erandiks kui reegliks. Nii et valdadel, kelle elanike arvu peegeldavad arvud valitsuse peetavas n-ö Exceli tabelis on liiga väikesed, seisavad ees närvilised ajad.

Ent kas need arvud kajastavad tegelikku olukorda ka nende omavalitsuste puhul, mis praegu raporteerivad maagilise 5000 piiri ületamisest sündivates ühendvaldades?

Statistikaameti andmetel elab Eestis tervelt 118 300 inimest, kelle tegelik elukoht ei kattu registreeritud elukohaga. Nad on ametlikult ühe omavalitsuse kodanikud, tegelikult aga elavad hoopis mujal.

Küllap on loogiline oletada, et tüüpiliselt on tegu Tallinna või mõnda teise suuremasse linna siirdunud inimestega, kes on kas hajameelsusest või nostalgilistel, kodukohapatriootlikel ja muudel isiklikel põhjustel jätnud oma ametlikuks elukohaks sünnivalla. Nüüd see sünnivald kaob, lahustudes suures ning võõra nimega hiigelomavalitsuses, millega inimesel emotsionaalset sidet enam pole.

Tegeliku ja registreeritud elukoha erinevus on praegu suurim takistus 2020. aastaks kavandatud registripõhise rahva ja eluruumide loenduse läbiviimise ees.

Võib arvata, et väga paljud neist 118 000 inimesest viivad lähiajal oma registriandmed tegeliku olukorraga kooskõlla ning registreerivad end suurte linnade elanikeks. See tähendab aga maksuraha veelgi suuremat lahkumist maalt ning koondumist niigi jõukatesse linnadesse. Mõnigi praeguste rehkenduste kohaselt 5000 elanikuga suurvald võib tegelikult vajuda alla kriitilise piiri.

Kuid pole halba ilma heata. Paljude inimeste tegeliku ja registreeritud elukoha erinevus on praegu nimelt suurim takistus 2020. aastaks kavandatud registripõhise rahva ja eluruumide loenduse läbiviimise ees. Sellele viitas ka eelmise aasta lõpus korraldatud prooviloendus, mistõttu statistikaamet soovitas kohalikel omavalitsustel motiveerida inimesi rahvastikuregistrisse kandma oma tegelikud aadressid.

Omavalitsuse Eesti kaardilt kadumine ongi radikaalne, kuid kahtlemata mõjuv motivaator. Seega on põhjust loota, et vähemalt rahvastikuregistri saame lähiaastail eeskujulikku korda, olgu siis lood rahvastiku enesega, kuidas nad parajasti on.

