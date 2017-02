„Suud puhtaks“ ülevaade: kuus vaadet eestlusele ja patriotismile

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Põhiseaduse järgi on Eesti riigi ülesanne tagada eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. Ent esitame endale raskema küsimuse – miks peaks me midagi sellist üldse tahtma? Kas meis on midagi nii erilist ja kui, siis mis?

Mul on sügav veendumus, et see ei saa olla Eesti e-edu ega tublidus eelarve tasakaalus hoidmisel; see ei saa olla äpp, märk või kuitahes tore toode made in Estonia. See peab olema midagi, mil on pistmist meie essentsi, põhisisu, olemusega, kirjutas psühholoog Kätlin Konstabel aasta tagasi iseseisvuspäeval.

Teistsugusega saab kompleksivabalt suhelda vaid see, kes teab, kes ta ise on. Tugev identiteeditunne on partnerluse ja koostöö alus, märkis religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar oma arvamusloos.

Soome ja eesti rahvaste jaoks otsustavatel hetkedel on just oma idee teadvustamine teinud võimalikuks pea võitmatutena näivate raskuste ületamise. Nii võibki öelda, et kuni elab idee, elab rahvus. Lugu juhib rahvuse identiteeti ja eesmärki. Oma lugu annab rahvusele suuna, tõdes Soome Aalto ülikooli professor ning turvalisus- ja välispoliitikaspetsialist Jarno Limnéll.

Kool ei peaks andma ainult funktsionaalseid oskusi, vaid pakkuma jalgealust ka rahvuslikule identiteedile, leidis Tammsaarte muuseumi juhataja Maarja Vaino.

Ma tuletaksin kõigile riigikogulastele – eriti Keskerakonna fraktsiooni liikmetele – meelde, et me oleme andnud ametivande, millega oleme lubanud jääda ustavaks põhiseaduslikule korrale. Seega peame oma töös tagama Eesti kui rahvusriigi säilimise koos oma keele, kultuuri ja rahvusega. Kõik tegevused ja avaldused, mis lähevad vastuollu antud põhimõttega, on ametivande rikkumine, kirjutas konservatiivse rahvaerakonna EKRE riigikogu fraktsiooni liige Jaak Madison.

See, mida me nimetame eesti kultuuriks, on tegelikult alati olnud paljude erinevate rahvuste ja kultuuride mõjude summa. Neid, kes kardavad eesti kultuuri hääbumist, tuleks aga veenda, et eesti kultuuri elujõud oleneb sellest, kui palju igaüks meist sellesse ise panustab, arvas omakorda rootsieestlasest arst ja pensionär Jaak Kiviloog.