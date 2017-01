Lauri Tankler: seaduslikust laste prostitutsioonist, Objektiivselt

Prostituudid Toulouse\'i linna tänavail Prantsusmaal. (Foto: AFP/Scanpix)

Veidi enam kui aasta tagasi loodud paremkonservatiivne portaal nimega Objektiiv avaldas esmaspäeval uudise pealkirjaga „California seadustas laste prostitutsiooni". Kuna Ameerika Ühendriikides toimuva kajastamine Eesti Rahvusringhäälingus on minu ülesanne, siis tekitas see artikkel minuski hämmeldust – kuidas küll suutsin ma niivõrd olulise küsimuse USA rahvarohkeima osariigi puhul kahe silma vahele jätta?

Et prostitutsioon üldse kuskil osariigi tasandil seadustati ja nüüd lausa alaealiste oma? (Muuseas, prostitutsioon kui selline on legaalne mõnes Nevada osariigi maakonnas.)

Nagu selgus, oli siiski tegemist tõlgendusega California osariigi 26. septembril kuberneri allkirjaga jõustatud seadusest, mille eesmärk on käsitleda alaealisi, kes prostitutsiooniga tegelevad, pigem ohvrite kui kurjategijatena. Seadus andis California lastekaitseametnikele ressursse juurde ega anna enam võimalust lapsi seksuaalteenuste pakkumise pärast kuritegudes süüdistada. Väärtegu on see ikkagi.

Sama hästi võiks kirjutada, et Eestis on alaealiste prostitutsioon legaalne, sest Eestis ei ole seksuaalteenuste eest raha küsimine kuritegu.

Samuti annab seadus politseile õiguse prostitutsiooniga tegelevad alaealised saata vastavatesse keskustesse, mitte vangikongi panna.

Muidugi võib seadust kritiseerida, aga see on juba omaette küsimus. Objektiivi toimetus lähtus USA konservatiivses meediaväljaandes Washington Examineris avaldatud arvamusloost, kus selle eelnõu vastu hääletanud konservatiivne seadusandja Travis Allen kirjeldas eelnõu justnimelt selliste sõnadega: Californias on alaealiste prostitutsioon nüüd legaalne.

Sama hästi võiks kirjutada, et Eestis on alaealiste prostitutsioon legaalne, sest Eestis ei ole seksuaalteenuste eest raha küsimine kuritegu. Kupeldamine on.

Uudiste tarbimine ei ole enam passiivne tegevus, vaid nõuab üha enam lugejate, kuulajate ja vaatajate aktiivset kaasamõtlemist, lisalugemise otsimist ja konteksti uurimist.

Seda, miks mainitud portaal otsustas 26. septembril vastu võetud seaduseelnõu niimoodi kajastada ja sellele niisuguse pealkirja panna, tuleks küsida nende käest. See näide aga ilmestab olukorda, kus uudiste tarbimine ei ole enam passiivne tegevus, vaid nõuab üha enam lugejate, kuulajate ja vaatajate aktiivset kaasamõtlemist, lisalugemise otsimist ja konteksti uurimist.

Teistpidi aga teeb see elu keerulisemaks ka ajakirjanikel. Meie kollektiivne usaldusväärsus kahaneb, kui mõned otsustavad oma maailmavaateliste tõekspidamiste tõttu uudiseid niimoodi tõlgendada. Kui aga näidata näpuga, et üks väljaanne on kallutatud, siis on sellel väljaandel või tema lugejatel väga lihtne arvata, et mina või minu väljaanne on vastassuunas kallutatud. Täpselt nii, nagu Objektiivi loomise põhjusena toodi välja peavoolumeedia ideoloogiline kallutatus.

Mina kallutan ka uudiseid, iga päev kallutan, kallutan selles suunas, et taolised lollused tähelepanuta ei jääks ja päris ajakirjandus võidaks.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.