Indrek Kiisler: põgenemine iseenda eest ehk ees on karmid ajad

Indrek Kiisler (Foto: Ülo Josing)

Inimestele on loomuomane, et me pole kunagi rahul. Me püüdleme korraga nii tulevikku kui ka minevikku, kusjuures tulevikku püüdlemine võiks ühiskonnale tervikuna olla siiski minevikust tähtsam. Mulle aga tundub, et läänemaailm on jõudmas punkti, kus minevikuihalus on tulevikku võitmas ja see on ülimalt ohtlik tendents.

Kusjuures paljud Lääne inimesed ei teagi päris täpselt, millisesse aega tagasi paigutuda. Küll aga võib välja tuua mõned märksõnad selle kohta, mida ihaldatakse: „valgem“ ja oma juurtest kinni hoidev Euroopa või Ameerika, praeguse poliitilise „eliidi“ minemapühkimine ja lihtsatel lahendustel põhineva elukorralduse loomine.

Selle väljendusteks olid aastal 2016 Brexit, Donald Trump ning sündmused Türgis ja Poolas. Kardan, et 2017. aastal lisandub veel Marie Le Pen, kelle võimuletulemise järel vajub kokku nii Euroopa Liit ja veidi hiljem ka NATO.

Le Pen on lubanud Prantsusmaa presidendiks saades riigi Euroopa Liidust välja viia. EL saab hakkama, kui selle liikmeks pole Suurbritannia, aga ilma Prantsusmaata pole see ühendus enam töövõimeline. Toimub suur lagunemine, asemele tekivad uued regionaalsed ühendused ja kõik mängitakse ümber.

Läänemere ümber tekib pikapeale Hansaliidu taoline struktuur, milles on juhtroll Saksmaal. Kas meid sinna tahetakse, see ongi Eesti jaoks järgnevate aastate põhiküsimus. Ei pea olema selgeltnägija, et mõista – Euroopa Liidu langedes on Euroopas kaks suurt otsustajat: Saksmaa ja Venemaa. USA tegeleb Donald Trumpi juhtimisel uusisolatsionismi ehitamisega ning sellest tulenevate vapustustega.

Üks põhjus, miks eurooplased pole rahul eluga, mis pakub neile kõigi aegade parimat elustandardit, on sideme katkemine 1930. aastate Euroopaga.

Viimasel ajal on läänemaailmas toimuvates arengutes süüdistatud kahte asja: islamipõgenikke koos nende toodud terroriga ning ka Kremli karvast kätt. Mõlemas on omajagu tõtt, kuid need pole määravad meie soovis pöörata aega tagasi. Pigem tuleb ikka pöörata pilk endasse ja vaadata, miks me pole rahul.

Miks eurooplased pole rahul eluga, mis pakub neile kõigi aegade parimat elustandardit, kõige rohkem vabadusi ja ise otsustamise õigust?

Üks põhjus on ilmselt sideme katkemine 1930. aastate Euroopaga. Meie hulgas pole enam inimesi, kes toonast elu mäletaks. Mäletaks seda, et ka siis arvati, et liberaalsel demokraatial pole eluõigust ja lihtsaid lahendusi pakuvate liikumiste käes on tulevik. Millega see lõppes, seda me võiks vähemalt teada, eriti eestlased.

Heade ja pahade, valgete ja värviliste, kristlaste ja muuusuliste selekteerimise käigus võib vabalt juhtuda, et ka meid hakatakse Berliinis ja Pariisis pidama võõrasteks ja Rail Balticu asemel ehitakse hoopis korralik raudteeühendus ida poole.

Mida neil rööbastel vedama hakatakse, seda näitab aeg.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.