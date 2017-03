Indrek Kiisler: Keskerakond Tallinnas – sõltlased võimu juures

Indrek Kiisler (Foto: Ülo Josing)

Tallinna volikogu hakkab täna arutama järjekordse programmi „Positiivne Tallinn” koostamist. Pärit on see möödunud kohalikest valimistest. Keskerakond ise toona valimisprogrammi Tallinnas ei teinud, vaid ametnikud koostasid taolist nime kandnud programmi. Seda kritiseeriti ajakirjanduses palju – et üks erakond kasutab linna asutusi oma valimiskampaaniaks. Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas on tunnistanud, et seekord planeeritakse teha samamoodi.

Iga arst ja sõltlane ise teab, kui keeruline on kahjulikku sõltuvust kontrolli all hoida. Päris välja ravida polegi seda võimalik. Praegune Tallinna linnavõim on klassikaline sõltuvushaige juhtum, ja eriti kahjulikuks sõltuvuseks on neil kujunenud maksumaksja rahakoti kallale kippumine.

Küll loodeti ja oodati, et linnajuhid suudavad pärast neid võimule toonud patrooni langemist oma kombeid muuta, kuid nood käituvad endiselt nagu meditsiiniõpiku näited. 2013. aasta valimiste eel linnaametnike abiga tehtud „Positiivse Tallinna” raames telliti uuringuid, korraldati kohtumisi ja lasti lõpuks programm kokku kirjutada. Nüüd kordub kõik uuesti.

Kui küsisin linna tegevjuhilt Taavi Aasalt, miks ei võiks Keskerakond oma valimisplatvormi loomisega seotud kulutuste eest teiste erakondade kombel ise maksta, siis valitses telefonis ligi kümnesekundiline vaikus. Jah, mitte kaks-kolm sekundit, vaid kümme. Selline ettepanek tundus linnajuhile lihtsalt nii uskumatu.

Kirjutage algatuseks oma erakonna valimisplatvorm kokku vabast ajast.

Sõltlastele öeldakse, et neid ei aita udupeened ravivõtted, kui sa end ise aidata ei taha. Sama tõdemus kehtib ka linnajuhtide kohta. Teil on enne valimisi võimalus enda aidata, näidates, et suudate lahti rabeleda korruptsioonist ja raha kuritarvitamisest. Kui aga end aidata ei suuda, siis aitavad teil sõltuvust kontrolli all hoida KAPO ja prokuratuur.

Seega on ikkagi parem end ise aidata. Kirjutage algatuseks oma erakonna valimisplatvorm kokku vabast ajast. Teil on seda tegelikult ju palju lihtsam teha kui opositsioonierakondadel, sest kahtlemata tunnete te linnakodanikke teistest paremini ning kindlasti on teil ette näidata saavutusi ja nende kõrval ka ettepanekuid, mida tulevikus paremini teha.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.