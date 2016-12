Võib-olla me isegi ei karda mitte nii väga jõuluvana, kuivõrd jõuluaegseid lolle luuleridu? Ja miks on jõuluvana selline, nagu on? Ilmselt on ka siin põhjus jubedas juhuluules. Jõulumees käib perest peresse, kuulab kümneid, sadu luuletusi, vähemasti kaheksakümmend protsenti halba luulet ja sellepärast ta ongi läinudki halliks, langenud nii suurde masendusse, et on unustanud isegi habet ajada, kirjutab Urmas Vadi.