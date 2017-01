Veiko Kommusaar: praegune väärteomenetlus on bürokraatlik ja ebamõistlik

(Foto: Postimees/Scanpix)

Eestis on praegu Euroopa üks kõige bürokraatlikum ja aeganõudvam väärteomenetlus. Me oleme kasutusele võtnud nii kiirmenetluse kui videomenetluse, aga sellegipoolest kulub politseil tõendist paberi vormistamiseni enamasti ligi 20 minutit. Meie eesmärk on vormistada pisirikkumise dokumendid vähem kui viie minutiga. Täpset numbrit on täna keeruline öelda, aga esialgsel hinnangul puudutaks muudatus vähemalt kolmandikku väärtegudest ehk ligi 60 000 juhtumit.

Nende kiirem menetlemine säästaks aega nii inimestele kui politseile, kes saab keskenduda olulisemale ja aidata neid, kelle elu ohus.

Teine praeguse väärteomenetluse ebamõistlik aspekt on see, et karistusregistrisse jääb jälg maha ka neil inimestel, kes on läinud punase tulega üle tee, sõitnud lahtise turvavööga või parkinud oma auto valesse kohta. Karistamine ei ole eesmärk omaette. Märk registris võib tulevikus olla ka takistuseks näiteks mõnel ametikohal töötamisel ja niinimetatud puhta lehe hoidmine on inimesele motiveeriv ja ühiskonnas eeskuju näitamise norm.

Inimesi ei pea nii palju karistama

Alati ei ole mõistlik inimestele trahvi teha. Mõnikord piisab sellest, kui politseinik annab täiendavad selgitused ühiskonna ootuste ja inimese käitumise ohtlikkuse kohta. Sellise võimaluse suuremaks kasutamiseks on siseministeerium ette valmistamas seaduseelnõu, mis lubaks tulevikus suurema osa väärtegude puhul rakendada lühimenetlust ja määrata mõjutustrahvi. Täna on selline menetlusliik nagu kirjalik hoiatusmenetlus kasutusel näiteks kiiruskaamerate trahvide puhul. Soovime sarnast lähenemist laiendada ja kasutada ka teiste väärteokaristuste osas.

Muudatus puudutaks rikkumisi, kus politsei ei peaks jõuliselt sekkuma. Näiteks on politseil võimalik trahviotsus tegemata jätta ja piirduda suulise hoiatusega. Mõnel puhul ja vajadusel kasutades ka lühimenetlust – sellisel juhul saab inimene paberkujul väikese meeldetuletuse.

Oleme tutvunud mitmete teiste Euroopa riikide praktikatega pisirikkumiste menetlemisel. Paljudel on väärteomenetluse protokoll väiksema kassatšeki suurune ja tehnilised vahendid selle vormistamiseks suurema nutitelefoni mõõtu, kus teksti sisestamine on viidud miinimumini. Kui selline riik nagu Saksamaa, kelle mõjutused meie õigusruumile on märkimisväärsed, suudab lahendada menetlusi kiirelt, siis peaks ka e-riik Eesti seda suutma.

Mõjutustrahv ei pea olema suur, kuid piisav, et inimeseni viia tema rikkumise sisu ning talle märku anda, et selline käitumine paneb teda ennast ohtu ning halva eeskuju näitamine ei ole ühiskonnas aktsepteeritav. Tõsisemate rikkumiste, näiteks joobes juhtimise, korral jääb karistus endiselt klassikalise väärteo- või kriminaalmenetluse alla.

Mõjutustrahv e-kirja teel

Mis veel Saksamaad puudutab, siis seal on kergemate rikkumiste puhul võimalik politseile maksta trahv ka sularahas. Eestis oleme selliste võimaluste valud üle elanud ja see on ka tänaseid tehnoloogiaid silmas pidades iganenud lähenemine.

Inimese nõusolekul jäetakse talle paberkujul teatis andmata ning saadetakse see kirjaga e-posti aadressile. Inimene saab selle kohta anda allkirja samamoodi, nagu täna tähitud kirja või postipaki vastuvõtmisel. Loomulikult eeldame ka inimese enda hoolsust ja vastutust, et esitatud andmed oleks õiged ja teatis jõuaks kenasti kohale.

Kõige lihtsam on politsei elu muidugi siis, kui inimesed seadust ei rikugi. Kokku lepitud turvalise käitumise normid peaksid olema reegliks, mitte trahviga mõjutatavaks erandiks. Selleks saab igaüks meist ise midagi ära teha ja eeskujuks olla.

