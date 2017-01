Peedu Tuisk: Eesti bränd – kivi kaelas või tugev jalgealune?

Ellandvahe rändrahn. (Foto: Zosma/Creative Commons)

Eesti sai endale uue brändi, kuid paljudele jäi selgusetuks, miks seda vaja oli ning mida üritatakse saavutada. Enne töö alustamist võttis Eesti Disainimeeskond oma väljakutse kokku:

Eesti Disainimeeskond on EASi poolt kokku kutsutud disainitiim, kelle ülesanne on luua Eestile uus visuaalne keel koos põhjaliku disainitööriistakastiga, mille abil saavad kõik meie riigist rääkida. Kuidas me oma riigist räägime? Kuidas tähistame Eestis toodetut? Kui ma lähen Tokyosse Eestist rääkima, siis millised on slaidid mu selja taga? Kas Eestil on oma font? Need on vaid mõned küsimused, millele meeskond selle aasta lõpuks vastused leiab.

Tulemust on meedias palju kajastatud. Ühed nägid rohelises siilis asendust ”Welcome to Estonia” märgile, teised üritasid selgitada, et märgi loomine polnud kunagi eesmärk. Siht olevat olnud teha Eesti tutvustamine lihtsamaks.

Kindlasti ongi seda hõlpsam teha, kui selle jaoks on kätte antud fotod ja soovituslik font, kuid kas sellest piisab? Kas see on parim riiklik tugi, mida Eesti saab pakkuda, et ettevõtjatel oleks end maailma areenil parem kehtestada ja ”tähistada Eestis toodetut”?

Ettevõtlusega tegeleva disaineri ja loovjuhina oleks välja pakkuda mõned ettepanekud.

Miks üldse üht brändi uuendatakse? Sest vana kuvand ei väljenda enam neid väärtusi, mida soovitakse kommunikeerida. EAS tellis uue brändi, sest vana oli aegunud. Ekslikult arvati, et aegus ”Welcome to Estonia” või ”Positively Surprising”. Tegelikult on aegunud kogu Eesti kuvand enamike välismaalaste peades.

Aeg on palju sisukamaks muudatuseks, kui seda saab pakkuda üks font või uued kivirahnu visuaalid. Me vajame uuenduskuuri oma riigi olemuse narratiivis.

Meie riigi kuvand maailmas on lootuselt vananenud

Viimase 25 aasta jooksul oleme palju saavutanud, kuid väljaspool Eestit teavad seda vähesed. Riigi areng ja bränd käivad käsikäes. Kui riik on oma kuvandist ette jõudnud, siis ongi õige aeg võtta kasutusele uus bränd, et vananenud kuvandit uuendada.

2012. aasta detsembris tegime sõpradega firma, mis hakkas tootma Apple’i arvutite ja telefonide jaoks lisatarvikuid. Esimene toode sai lansseeritud Kickstarter.com-is, mis on ülemaailmse turu ekvivalent kohalikust Hooandjast. Kujundasin meie brändi meelega selliseks, et meid võiks ette kujutada kui USAs tegutsevaid noori, sest paljudele välismaalastele seostub Eesti nimi Ida-Euroopaga ja endise Nõukogude Liidu maaga, millel on negatiivsed assotsiatsioonid kvaliteedile ja usaldusväärsusele.

Samal ajal julgesid Soome projektid uhkusega öelda, et nad on Põhja-Euroopast. Põhjala seostub paljude jaoks muu hulgas kõrgema kvaliteedi, modernse disaini ja usaldusväärsusega. Need on kõik omadused, mida meil oleks oma toodet promodes hädasti vaja olnud. Projekt läks edukalt ja kogusime kokku 107 000 dollarit oma toote väljatöötamiseks. Kas see oleks õnnestunud ka öeldes, et pärineme Eestist? Võib-olla, kuid sel hetkel ei olnud me valmis võtma seda riski.

Tehnilises võimekuses ei jää meie spetsialistid ja ettevõtted tihti alla näiteks Soome kolleegidele. Erinevus seisneb inimeste eelarvamustes Eesti kohta – eelarvamustes, mis pole olnud tõesed juba aastaid. Meie kuvand on lausa nii aegunud, et sageli arvatakse Eesti kohta sama, mida 1990. aastatel.

Kas riik saaks midagi ette võtta, et Eesti kuvandiga välismaal ei tekiks selliseid assotsiatsioone? Kindlasti. Kas EASi tellitud bränd seda üldse üritas? Vist mitte. Kuid miks mitte?

Estonia.ee bränd on mõeldud õhukesele välismaalaste koorekihile

Eesti Disainimeeskond on öelnud: ”Soovime ühiselt kokku leppida viisis, kuidas Eestit tutvustada. Tegevuste laiem eesmärk on Eesti tuntuse ja mõju suurendamine maailmas.”

Eesmärk oli õige, kuid tulemus jookseb kohe rappa, pakkudes siis ühe tööriistana võimaluse Eestit defineerida viisil ”avatud, tark, aktiivne” (“Estonia is defined by three characteristics: open, smart, active”). See on kahjuks liiga pealiskaudne, et omada praktilist kasutusviisi.

Estonia.ee brändi tööriistad näivat olevat loodud välismaalaste väga õhukesele koorekihile, kes on juba kursis Eestiga ja teavad meie edusammudest. See on liiga väike sihtgrupp ühe riikliku brändi jaoks. Selle asemele võiks Eesti bränd üritada parandada üldisemaid puudujääke kuvandis.

Oleks suurepärane, kui näiteks järgneva 10 aasta jooksul teeks kuvandi areng Eesti tuntuks kui kvaliteetse, turvalise ja usaldusväärse. Kvaliteetse ja usaldusväärse toodangu allikas olemine aitaks meie ettevõtjaid ja töötajaid, keda tulevikus ei diskrimineeritaks, vaid vastupidi, hoopis hinnataks päritolu alusel. Meie spetsialiste võetaks vastu kui võrdväärseid. Meid tunnistataks kui madala korruptsiooni ja läbipaistva riigiaparatuuriga maad ning see aitaks meelitada investoreid ja rahvusvahelisi ettevõtteid. Turvaline elu- ja külastamiskeskkond aitaks tuua huvilisi siia elama, õppima, töötama jne.

Miks me siis pole tuntud kui kvaliteetne, turvaline ja usaldusväärne?

HIV levikut, fentanüüliepideemiat ja CO2 emissioonide taset vaadates on näha, et meil on kindlasti arenguruumi. Ent teisalt on riik teinud läbi meeletu arengu – näiteks korruptsiooni vähendamises, pressivabaduste hoidmise näol jne. Muu maailma inimesed ei tea sellest aga peaaegu midagi, sest me ei erine nende jaoks piisavalt ülejäänud Ida-Euroopa riikidest, kus neid arenguid pole nii tugevalt veel läbi tehtud.

Juba fakt, et uudisteagentuurid kasutavad Eestist rääkides endiselt kirjeldust ex-Soviet country of Estonia näitab, kui aegunud meie kuvand on. 25 aastat peaks olema piisavalt pikk aeg, et üht jõuga okupeeritud riiki ei iseloomustataks enam läbi kunagise kuuluvuse agressorile.

Sellise probleemi kõrval näivad Estonia.ee soovitused sisutühjad: näiteks ”kasutage Estonia nime väikse algustähega, sest see viitab sellele, kui madal on meie mägedeta maa ning kuidas oleme pidevas muutuses”. Kuidas aitab see meil riigi kuvandit parandada või siit pärit tooteid välisturule vastuvõetavamaks teha?

ÜRO liigitab meid juba pikka aega Põhja-Euroopaks, aga sellest pole piisanud arvamuste muutmiseks. Endiselt ollakse kinni külma sõja aegses terminoloogias. Üks riigi uue brändi eesmärkidest võiks olla Eesti selgelt ja konkreetselt Põhja-Euroopa sekka liigitamine, eemaldudes Ida-Euroopast ja postsovetlikkusest nimetusest.

Kuidas eristuda Ida-Euroopast ja luua seos Põhja-Euroopaga?

Uus bränd võiks tuua esile Eesti paljusid seoseid Põhja-Euroopaga, millest kahjuks väljaspool Eestit ei teata peaaegu midagi. Tihti pole isegi põhjamaalased ise kursis oma ajaloo Eestit puudutavate detailidega, sest veetsime raudse eesriide taga 50 aastat, mille jooksul Eesti kui kontseptsioon langes vaikselt unustuse hõlma ja vähesed vaevusid kaardilt kadunud maale tähelepanu pöörama.

Paljud meist peavad eestlasi kultuurilt põhjamaalasteks, kuid paraku ei ole seda vaatenurka aktsepteerinud ükski teine riik maailmas. Isegi mitte sõbrad soomlased. Me oleme Põhjamaade Nõukogu vaatlejaliikmed ja kusagilt ei paista, et riik sihiks sisukamat liikmelisust.

Kui me soovime eristuda Ida-Euroopast ja kuvada end Põhja-Euroopana, siis on aeg hakata oma uues brändis esile tooma neid kultuurilisi seoseid, mis liidavad meid samasse kategooriasse teiste põhjamaadega. Nagu näiteks jõulud, vastlakuklid, protestantlik töömoraal, suusatamine, glögi, viikingid, rannarootslased, sirvikalendrid, saun, virmalised, Tartu Ülikool ja Gustav Adolfi Gümnaasium, Salme viikingilaevade matusepaik, näärid (nyår, uus aasta rootsi keeles) jne.

Eestil on 12 000 aastat ajalugu, selle seast leiab kõvasti väärtusi – ehk tasukski neile rõhuda, mitte mõelda välja uusi loosungeid stiilis ”Me areneme reaalajas” (Estonia.ee: improving in real time).

Samuti võiks esile tuua Eesti keele kuulumist läänemeresoome keelte sekka. See eristab meid ülejäänud Ida-Euroopast ja liidab ühte soome ja saami rahvaga, kuid maailma mastaabis teavad seda kahjuks vähesed. Ida-Euroopa seostub pigem slaavlastega.

Eeldusel, et riik jätkab arengut (ja suudab kõigile kodanikele kättesaadavaks teha nii ilusa riigi kui Estonia.ee bränd seda lubab), muutub lõhe reaalsuse ja praeguse kuvandi vahel järjest suuremaks. Eestil lasub valik: kas ootame, kuni terve Ida-Euroopa hiigelbloki kuvand maailma silmis paraneb või lõikame end sellest lahti.

Bränd elab inimeste peades. Uut imagot on lihtsam saavutada paradigma muutusega, keerates justkui uue lehe. Mida hulljulgem idee, seda suurem on kõlapind uue kommunikeeritava kuvandi juurutamiseks. Areng peaks toimuma hüppeliselt, nagu Elroni nimevahetus.

Kuidas seda saavutada?

1. Loome ettevõtjatele kasutamiseks “Made in Estonia” märgi. Estonia.ee brändi visuaalsetest abivahenditest ei piisa, sest vähesed hakkaks neid vahendeid kasutama meediumis, kus potentsiaalne klient neid kohtaks (näiteks oma toodete karpidel). Vaja on viisi, kuidas siduda Eestist tulnud tooted ühe sümboli alla, mis oleks ära tuntav igapäevases olukorras, näiteks poeletil toodet sirvides. Üks viis selle tagamiseks on paratamatult spetsiaalse funktsiooniga märk.

Õnneks ei pea siinkohal jalgratast leiutama. Paljudes riikides on selleks otstarbeks kasutusel “made in…” märk. Ka Eesti võiks kasutusele võtta Made in Estonia (või siis Made in Estland) logo. Miks seda siiamaani tehtud pole, valmistab hämmingut.

Hea näide tegemata tööst on see, kuidas www.MadeInEstonia.com domeen on endiselt vabalt müügis (4000 dollari eest), kuigi teistes riikides oleks see kasutusel riigi brändi ühe tähtsaima osana. Näiteks Swiss Made (tihti Šveitsi kelladel), Made in Italy (tihti kasutusel minimalistliku rohe-valge-punase triibuna näiteks riiete siseküljele õmmelduna), Made in Japan (elektroonika) ja kas või Made in Finland.

”Toodetud Eestis” märgis on suunatud kahjuks ainult siseturule, see ei kõneta välismaalasi ega ole inglise keeles otsides isegi internetist leitav.

Tõendiga kvaliteedist saab olla tegu ainult siis, kui seda võib kasutada ainult olles läbinud kindlad kvaliteedinõuded. Meie ettevõtjad võiksid soovida seda sõnumit uhkusega üle maailma levitada ja Eesti uus bränd võiks võtta endale eesmärgiks selle ideaali poole püüdlemise. Muide – Jaapani toodang kandis Läänes pikalt pigem madalama kvaliteediga masstoodangu märki, nagu seda võib olla tänapäeval Made in China ja saareriigi kuvand hakkas paranema alles pärast 1960. aastaid. Sellegipoolest tehti märgi levitamisega algust varakult ning selle tee võiks ette võtta ka Eesti.

Eesti lipuseadus ei luba sini-must-valget lippu praegusel kujul kasutada, (§15 p4, ”Eesti lipu kujutist sisaldavat tähist ei kasutata kauba- või teenindusmärgina.”). Miks me piirame oma enda võimalusi, kui eesmärk on just Eestist pärit toodete esiletoomine riikliku heakskiidu märgiga? Paljudes riikides on lipp selle tarbeks väga edukalt kasutusele võetud, miks mitte neist õppida? Õnneks vimpli kasutamine näib olevat lubatud.

2. Hulljulge idee number üks. Sidumaks Eesti Põhja-Euroopaga võtame inglise keeles nime Estonia alternatiivina kasutusele nime Estland. Estlandiks kutsuvad meid juba niigi Saksa, Rootsi, Taani, Norra, Madalmaade ja mitme teise germaani keele esindajad, enamik neist just põhjamaalased. See on vana nimi ja Estlandiks nimetati meie maad juba Islandi viikingi saagades.

Estonia oma -ia lõpuga seostub tänapäeval pigem Ida-Euroopaga ning uue nime kasutuselevõtt aktsepteeritud alternatiivina aitaks keerata uue lehe meie kuvandis. Estland ja Finland võiksid seostuda kui vennasriigid teineteiselpool kallast.

Muuta riigi ametlikku inglisekeelset nime oleks tõenäoliselt liiga ekstreemne samm ning vaevalt seda ka julgetaks – kuigi see saavutaks kindlasti maailma mastaabis suurt kõlapinda (näiteks kui Tšehhi muutis oma ingliskeelse nime Czech Republic-ust Czechia-ks, oli see märgatav rahvusvaheline uudis). Õnneks piisaks inimeste teadvusesse uue kuvandi istutamisest ka sellest, kui riik võtaks endale uhkuse kasutada nime Estland ingliskeelsetes tekstides aktsepteeritud mitteformaalse alternatiivina.

Estland inglise keeles on puhas assotsiatsioonidest ja saaksime üles ehitada sellise brändi nagu soovime – näiteks Eesti kui pürgiv põhjamaa.

3. Võtame turismibrändina kasutusele Peter Kentie’i positiivse ja lõbusa *-EST kontseptsiooni. Be our guEST, SmartEST government jne. See töötaks ilusasti ka nimega Estland, võib-olla isegi paremini, sest EST + LAND on selgemini mõistetav maad väljendav kontseptsioon kui seda on EST + ONIA. Estlandiga seoses oleks võimalik luua ka kombinatsioone stiilis CleanEST LAND.

4. Võtame kasutusele slogani “Rising North” (Estonia – Rising North / Estland – Rising North). Rising on mitmetähenduslik sõna, mis väljendab nii ärkamist kui tõusuteel olekut. See võiks maalida pildi Eestist kui unustatud Põhja-Euroopa maast, mis on nüüd tärkamas ja tõusmas järgi oma põhjanaabritele.

5. Hulljulge idee number kaks. Riik annab oma heakskiidu hobi korras sinimustvalge ristilipu kasutamiseks. See ei tähenda, et riigilipp asendataks – formaalsed sümbolid jääks ikka samaks. Küll aga võiks olla sinimustvalge ristilipp levinud kui sõbralik alternatiiv või kaaslane. Kujutagem ette, kui Tallinna vanalinna turismipoodides oleks matrjoškade asemel väikse saaremaa viikingi kujukese küljes sinimustvalge ristilipp ametliku trikoloori kõrval.

Ristilipu kasutus on Eestis laialt levinud (näiteks Pärnu lipp) ja ristilippu kaaluti ühe valikuna ka 1919. aastal riigilippu valides. See pole meie maal midagi uut: legendi kohaselt saabki ristilipp alguse Tallinnast, kus see langes aastal 1219 taanlastele lahingu ajal taevast alla. Kõik hilisemad põhjamaade ristilipud baseeruvad just sellel samal Taani lipul, Dannebrog’il.

Võib-olla pole me piisavalt ristiusklikud võtmaks ristilippu endale riigilipuks, ent see ei tähenda, et ristilipu kohtamine meie maal sellistes värvides oleks väär – vastupidi, selle kuulumine siia on osa meie ja teiste põhjamaade ajaloost.

6. Riigi tuntuse jaoks võiks uut brändi lansseerides teha PR-kampaania. Uuenduskuurist on vähe kasu, kui keegi sellest välismeedias midagi ei kuule. Siinkohal pakukski välja hulljulge idee number kolm: kaaperdada internetis leviva Polandball’i nimelise fenomeni Eesti karakter ja nimetada ta Eestipalliks (Estball / Estoniaball jne). Tegu on riigivärvides palliga, kellele on silmad pähe joonistatud ja ta seikleb erinevates humoorikates olukordades.

See on lõbus ja innovaatiline ning näitaks Eestit kui julget internetikultuuriga kursis olevat riiki. Mõnikord on mainitud, et Eesti on ”riik nagu start up”. Kui see oleks tõsi, siis võiks tõsiselt kaaluda geriljastiilis PR-kampaania tegemist ja sellega interneti vallutamist.

Kumb töötaks paremini Eesti brändi tuntuse levitamisel: kas üks viikingi mütsiga armas pehme Eesti lipuvärvides pall müügil lennujaamas või roheline morn rändrahn prindituna ostukotile?

Artikkel on algselt ilmunud blogis poliitika.guru.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.