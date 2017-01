Kaupo Meiel: ausammas vaidlusele

Kaupo Meiel (Foto: ERR)

2016. aasta on läinud igavikku ja peagi kustuvad viimasedki kurvad ja kurjad mälestused. Isegi arvamused selle kohta, millise telekanali milline aastalõpusaade oli naljakas ja pidulik, milline seevastu nüri ja labane, saavad kord otsa. Alati on saanud.

Uuel aastal on loomulikult kõik parem ja ilusam. Vähemalt kolmekuningapäevani, sest sealt edasi ei tohi enam head uut aastat soovida. Õigemini võib soovida küll, aga siis peab soovija pudeli välja tegema. Vastavalt uue ja ilusa aasta seadustele ei tohi pudel sisaldada ei alkoholi ega suhkrut. Vett vist veel võib.

Kolmekuningapäevaga hakkab uus aasta vananema ja oma esialgset sära kaotama. Need, kes lubasid uuel aastal rohke sporti teha, vajuvad sügavale diivanipatjade vahele. Need, kes lubasid paremad inimesed olla, avastavad, et parem on mölakana jätkata ja need, kes otsustasid elus täielise kannapöörde teha, libastuvad seda manöövrit sooritades kiilasjääl ja hakkavad kipsis jalaga euroopalike väärtuste kuhtumisele mõtlema, põhjustades sellega suuri kannatusi nii endale kui ümbritsevatele inimestele ja loomadele.

Mälestusmärgi või monumendi juures võivad käia kõik vanusest, soost, seksuaalsetest eelistustest ja majanduslikust seisust hoolimata.

Minevikku tuleb aga mäletada, sest kui me seda ei tee, elame teadagi tulevikuta. Ja mis saaks mineviku väärtustamisest parem olla kui mõne mälestusmärgi püstitamine. Mälestusmärgi või monumendi juures võivad käia kõik vanusest, soost, seksuaalsetest eelistustest ja majanduslikust seisust hoolimata. Isegi piletit ei pea ostma.

Kui rahvusliku monumentaalkunsti austaja Tallinnast kaugemal elab, siis bussipileti ta ilmselt ostma siiski peab, aga küll kehtestab Eesti uus võimuliit tasuta bussisõidugi ja langeb seegi mure ära.

Praegu on taas aktuaalne kava rajada Eesti esimesele presidendile Konstantin Pätsile veel üks monument ja sedakorda pealinna, sest Pätsi sünnikohas Tahkurannas paiknev ausammas asub pealinnast liiga kaugel ja pealegi avas selle Päts ise, mis läheb vastuollu hea tavaga, et inimesele tema eluajal monumenti ei rajata ja kui rajataksegi, siis püüab ta end sellest distantseerida. Tammsaare tegi nõnda.

Pätsi kuju või ausamba soovib Eesti Muinsuskaitse Selts püstitada Toompea lossi kõrvale Kuberneri aeda ja annetustena on selleks kogutud juba enam kui 10 000 eurot, mis näitavat, et suur hulk inimesi on mõttega päri.

Iga monument räägib nii sellel kujutatust kui ka selle püstitajatest.

Päri ei ole selle mõttega siiski mitte kõik. Kahtlemata käivad aruteludest läbi Pätsi vastuoluline isiksus ja küsitavusi tekitanud tegevus nii poliitiku kui ka majandustegelasena. Samuti jõutakse täiesti põhjendatult alati selleni, et õigupoolest vääriks ausammast kogu Päästekomitee. Idee kolmikskulptuurist, milles võrdsetel aukohtadel Päts, Jüri Vilms ja Konstantin Konik, on ringelnud Eestis pikalt, kuid pole sellegagi tulemuseni jõutud.

Võib-olla jõutakse tulemuseni nüüd, enne Eesti Vabariigi sajanda aasta juubelit ja mingi ausammas kuhugi siiski püstitatakse, sest mis riiklik suursündmus see uue monumendita oleks. Ausammast kas siis Pätsile või kogu Päästekomiteele ei ole vaja mitte niivõrd neile ammu surnud vaieldamatult suurtele meestele, vaid kaasajale, sest iga monument räägib nii sellel kujutatust kui ka selle püstitajatest. Vabadussõja võidusammas Vabaduse väljakulgi kõneleb ühtaegu traagilisest minevikust ja saamatust olevikust.

Kui kõigest hoolimata ei jõuta kokkuleppele, kellele, kuhu ja miks ausammas püstitada, siis võiks püstitada monumendi vaidlusele kui sellisele. Parem ju halb vaidlus kui hea diktatuur ja see oleks siis Eesti viimane riiklik ausammas, kõigi ausammaste ema ning hea traditsiooni kohaselt kole nagu öö ja kallis kut' kurat.

