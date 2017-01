Allan Aksiim: Objektiivne demagoogia, torn ja torniõu

(Foto: Siim Lõvi/ERR)

Vooglaiu taktikat iseloomustab George R. R. Martini eepilisest Jää ja Tule Laulust tuttav väljend "Sõnad on tuul". Kasutades retoorilist võtet, mis inglise keeles kannab nime Motte and Bailey doktriin, ja mis eesti keelde võiks tõlgenduda kui torn-torniõu doktriiniks, hüppas Vooglaid kaitsma seisukohta, mis oli paremini kindlustatud kui algne artikkel, mida rünnati (ja mis polnud tegelikult sama seisukoht).

Scott Alexander, kes, tuginedes1 omakorda postmodernismi kriitikule Nicholas Shackelile2, soovitab selle võtte kasutamise puhul silme ette manada keskaegse väikeaadliku kindlustorni, mille ümber toimub igapäevane majandustegevus. Kui olukord on rahulik, siis aadlikud ja talupojad teevad ümber torni omi asju. Kui aga ähvardab rünnak, siis peitutakse kaitsvasse torni, millest naastakse taas ohu möödudes.

Seega tähendab torn-torniõu doktriin vastuolulise väite esitamist ja selle paremini kaitstavaks ümbersõnastamist, kui väide rünnaku alla satub. Selle tulemusena võib pinnapealselt jääda mulje, et väite kaitsjal on kogu aeg õigus olnud ning ründaja jääb rumalasse olukorda. Ohu möödudes esitatakse tihti seesama vastuoluline väide, mis tundub nüüd veelgi tugevam, kuna paistab ju rünnaku üle elanud olevat.

Sest ometi saab ju nõustuda härra Vooglaiu sõnadega: "On fakt, et California tühistas senised seadusesätted, mille kohaselt võis alaealisi prostitutsiooniga tegelemise eest karistada."

Kuid siinkohal valitseb vastuolu tekitatud mulje ja tegelikkuse vahel. Artikkel jättis oma sõnavalikutega lugejale mulje, et California osariigis legaliseeritakse prostitutsioon samalaadselt, nagu on tehtud Nevadas – ning mis veel hullem, ilma täisealisuse nõudeta. Kuna aga see väide polnud rünnaku alla sattudes kergesti kaitstav, siis taanduti paremini kaitstavasse positsiooni, millega vaikimisi defineeriti prostitutsioon ainult kõnealuse teenuse pakkumisena, mainides vaid möödaminnes, et sellise teenuse ostmine on Californias jätkuvalt ebaseaduslik.

Nagu Tanklergi viitab, seisneb probleem olulise taustainfo väljajätmises ehk siinkohal siis seadusemuudatuse aluste mitteselgitamises – prostituudiks sattunud alaealist hakatakse California nüüd eelkõige kohtlema ohvrina, mitte kurjategijana [kuid Tankleri järgi on prostitutsioon on endiselt väärtegu, alaealiste prostitutsiooniga võitlevad lastekaitseametnikud saavad sama seadusemuudatusega hoopis ressursse juurde ja vahele jäänud alaealisi ei panda küll karmidesse vanglatesse, kuid nad on sellesama seaduse alusel võimalik läkitada spetsiaalsetesse keskustesse -toim].

Kristlikult öeldes antakse inimesele lunastus enne karistust.

Seega põhines Objektiivis esitatud info tõesel faktil, kuid küsimus on infos, mis jäi esitamata, [ning tõlgenduses, mis piiratud esituse põhjal tehti]. Uudis täitis oswaldspenglerlikku ideoloogilist eesmärki näidata läänemaailma pidevas allakäigus olevat ja polnud seega objektiivne ajakirjandus.

Loomulikult kasutas Varro Vooglaid mõni aeg hiljem ka põhimõtet, et parim kaitse on rünnak. Süüdista teisi selles, millega ise jäid vahele, seekord siis libauudiste tootmises. Kuigi siinkohal saaks nokkida ka Tankleri kommentaari kallal: Kas endale ideoloogiliselt sobiv strateegiline vaikimine teatud kohtade osas teeb tekstist libauudise või kategoriseerub see mingit teist terminit vajavaks paheks? Selle mõttekondi jätan teistele järamiseks.

1 http://slatestarcodex.com/2014/11/03/all-in-all-another-brick-in-the-motte/

2 https://philpapers.org/archive/SHATVO-2.pdf

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.