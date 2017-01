Asko Seeba: idee idufirma sünniks - uus Digidoc!?

Asko Seeba. (Foto: Mooncascade)

Digidoc keskkonna näol on tegemist sisseharjunud rakendusega, Eesti digiidentiteedi ja eesti elaniku inimõiguse osaga, mille kasutamine on muutunud igapäevaseks (sadu miljoneid digiallkirju aastas). Seda arendatakse aga nüüd Leedus ja ootamatult üllatab see lonkava hinnastamise loogikaga, kirjutab Asko Seeba.

Esmaspäev algas nii mõnelegi ettevõtjale ebameeldiva üllatusega, kui Digidoci sisse logides võttis neid vastu teade, et nüüd leedukate poolt hallatav rakendus on üleöö tasuliseks muutunud. Tõsi – 5 allkirja kuus on endiselt tasuta, kuid näiteks 30 allkirja tasu on 19 eurot, 300 allkirja aga juba 139 eurot.

Kindlasti on palju neid, keda see muudatus otseselt ei puuduta – on ju võimalik dokumente digitaalselt ka oma arvutis allkirjastada ning e-kirja teel saata. Need, kes peavad aga igapäevaselt kokku puutuma lepingute ning teiste mitme osalise allkirja nõudvate protseduuridega (mittetulundusühingute, ettevõtete jt organisatsioonide juhid, personaliosakonnad või inimesed, kes reisides vaid oma mobiiltelefoni kasutada saavad ning kellel seetõttu tavapäraste desktop-rakenduste toele ligipääsu ei ole), on end üleöö aga veidrast olukorrast leidnud.

Ka sotsiaalmeediast juba kostuvad esimesed nurinapursked on märk sellest, et ma pole ainus rahulolematu.

Hinna ja kvaliteedi suhe on aga tublisti paigast. Väidetav andmemahu vajadus ja sellega seotud kulud ei ole usutavad. Funktsionaalsus on uuenduste käigus halvemaks läinud. Näiteks ei näe, kes on dokumendid allkirjastamisse saatnud – on suur vahe, kas mulle tulevad dokumendid allkirjastamisse inimestelt, kellelt ma tean, et need peavad tulema, või kuskilt mujalt – pean hakkama kõike üle kontrollima.

Samuti on kehv kasutusmugavus (usability / user interaction) - erinevalt varasemast, kus kõik vajalik korraga ühel ekraanil silmaga haarata oli, pean nüüd mööda lehte ringi kerima, et vajalikud infotükid ja ka „allkirjasta“ nupp üles leida.

Miks maksta asja eest, mis tegelikult ei ole rahuldav? Hetkel paistab ainus vastus olevat: „Valikuid ei ole! Lepi sellega või katsu meili teel hakkama saada!“

Siit ka minu üleskutse kõigile ärksatele tehnika- ja ettevõtlusinimestele, kes järgmist ideed ja väljakutset otsivad: ehitage Eestile uuem, parem ja ka globaalselt kõrgelt lendav dokumentide digitaalselt allkirjastamise ja digidokumentide haldamise rakendus. Lisaks kasule, mida te sellega inimeste igapäevaellu toote, oleks see ka ilus kingitus Eestile kohe kätte jõudvaks sajandaks sünnipäevaks.

Autor on kokursi Eesti Parim Mobiilirakendus 2016 žürii esimees ning tarkvaraarendusfirma Mooncascade kaasasutaja ja tegevjuht.

