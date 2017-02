Feldmanis: Kiilile ja Kaljurannale on lõplikud kahtlustused esitatud

Riigiprokurör Laura Feldmanis (Foto: ERR)

Riigiprokurör Laura Feldmanise sõnul on Tallinna Sadama korruptsiooni kriminaalasjas Tallinna Sadama juhatuse eksliikmetele Allan Kiilile ja Ain Kaljurannale esitatud lõplikud kahtlustused.

"Praegu toimub lõplike kahtlustuste esitamine. Kinnitame, et Kiilile ja Kaljurannale on lõplikud kahtlustused esitatud. Neid kahtlustatakse rahapesus isikute grupis ja suures ulatuses ning altkäemaksu võtmises suures ulatuses ja isikute grupis ning vähemalt teist korda. Kokku on selles asjas kümmekond kahtlustatavat. Kuna menetlus jätkub, siis täpsustavaid andmeid veel avaldada ei saa," ütles Feldmanis ERR.ee-le.

Feldmanise sõnul on kriminaalasja kohtueelne uurimine lõpusirgel.

"Kuigi tegemist on väga mahuka kriminaalasjaga, mille raames on esitatud õigusabipalved mitmele riigile, usun, et prokuratuur saadab kriminaalasja kohtusse selle aasta esimesel poolel," lisas ta.

Lisaks Kiilile ja Kaljurannale kahtlustatakse altkäemaksu võtmises Tallinna Sadama hooldusosakonna endist juhatajat Martin Paidet.

Altkäemaksu andmises ja altkäemaksu vahendamises on kahtlustuse saanud transpordi ja logistika sektori ettevõtetega seotud inimesed nii Eestist kui ka välismaalt.

Kahtlustuse järgi on Tallinna Sadama juhatuse eksliige Allan Kiil võtnud altkäemaksu miljonite eurode ulatuses ning Tallinna Sadama juhatuse endine esimees Ain Kaljurand sadade tuhandete eurode ulatuses.

Kiil ja Kaljurand vahistati 2015. aasta 26. augustil, kui prokuratuur oli esitanud mõlemale kahtlustuse suures ulatuses altkäemaksu võtmises. Mõlemad mehed vabastati vahi alt eelmise aasta alguses.

Kriminaalasja uurib kaitsepolitsei ja uurimist juhib riigiprokuratuur.