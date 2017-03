5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Reinsalu räägib parlamendile mullusest kriminaalstatistikast ja tegudest

Justiitsminister Urmas Reinsalu tutvustab täna riigikogule ettekannet kriminaalpoliitika arengusuundade elluviimisest 2016. aastal.

Justiitsminister toob oma ettekandes esile, et 2016. aastal registreeriti rekordiliselt madal arv kuritegusid, mis vähenesid varasemaga võrreldes 11 protsenti. Reinsalu sõnul on möödunud aasta kõige positiivsem suund see, et näiteks tapmiste arv, mis on peamine rahvusvaheline kuritegevuse mõõdik, on samuti Eestis vähenenud.

Samas nendib minister, et rääkides korruptsioonikuritegudest või perevägivallast, siis nende puhul on arvud tõusnud.

Kohus vaeb Herman Simmi enneaegset vabastamist

Tartu maakohus kaalub riigireetur Herman Simmi ennetähtaegset vanglast vabastamist. Maakohtu istung toimub kinniste uste taga. Harju maakohus tunnistas Simmi 2009. aastal süüdi riigireetmises ja asutusesisese teabe edastamises Vene välisluureteenistusele. Kohus karistas Simmi 12 aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega.

Simmi karistusaeg lõppeb 2021 aasta märtsis. Kohus mõistis Simmilt välja kuriteoga tekitatud kahju ligi 1 380 000 eurot.

Kaitsepolitsei andmetel edastas Simm välisluureteenistusele ligi 13 aasta vältel tuhandeid salastatud dokumente.

Briti poliitikud lõid Brexiti osas palli taas parlamendile

Briti parlamendi lordidekoda jättis eile otsustava sõna Euroopa Liidust lahkumise osas parlamendile. Tegemist on peaminister Theresa Mayle nädala jooksul juba teise tagasilöögiga

Lordidekoja liikmed toetasid paranduse sisseviimist EL-ist lahkumise seaduseelnõusse häältega 366-288. May on lubanud alustada Lissaboni leppe artikkel 50 käivitamine hiljemalt 30. märtsiks.

May on endiselt kindel, et ta peab sellest tähtajast kinni, kuid ülemkoja otsus on tagasilöök, mis annab ka aimu opositsioonist, mis teda lähikuude keeruliste EL-i läbirääkimiste ajal võib oodata. Parandus annab parlamendile volitused lükata tagasi lõplik kokkulepe Brexiti osas, mis EL-iga saavutatakse. Kriitikute sõnul on tegemist omalaadse vetoga, mis seob kõnelustel valitsuse käed.

Nädala eest hääletas ülemkoda muudatuse poolt May Brexiti-plaanis, mis ütleb, et EL-i lahkumise läbirääkimised saab käivitada ainult siis, kui ta lubab kaitsta Euroopa Liidu kodanike õigusi.

Linnahalli detailplaneeringuga oodatakse tutvuma

Tänasest saab Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses tutvuda Linnahalli ja lähiala detailplaneeringuga. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala maakasutuse juhtotstarbeid ning rohekoridori ulatust ja haljastuse osakaalu.

Ühtlasi taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva ranna ehituskeeluvööndi vähendamist. Piirkonna linnaehituslikud dominandid on Tallinna linnahall ja Kultuurikatel. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt võetakse seni kasutult seisnud rannaala aktiivsesse kasutusse, ühtlasi tagatakse juurdepääs ja vaba liikumine avalikul kallasrajal.

Mere äärde soovitakse luua Euroopa merelinnadele iseloomulik kaasaegne linnaruum, piki mereranda hakkaks kulgema rannapromenaad.

Ütlus „kes lööb, see armastab“ tuleb iga kord uuesti küsimuse alla, kui räägime meedias Eesti ja muu maailma häirivast koduvägivalla statistikast. Kuidas saavad peks ja armastus kuidagi omavahel seotud olla? Tuleb välja, et ajalooliselt on seosed täiesti olemas ja ka psühholoogiliselt ei pruugi üks teist samuti sugugi välistada.

Tartu ülikooli isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia vanemteaduri Toivo Aaviku sõnul tuleb selle väljendi mõistmiseks see esmalt lahti seletada. „See sõnum on, et „ma armastan sind nii palju, et ma ei suuda ennast enam kontrollida ja rikun isegi üldtunnustatud inimestevahelisi norme“, mis tähendab seda, et inimese kiretase on väidetavalt väga kõrge.

„Keegi võib seda tõesti armastuse märgina võtta. Ei peksa – järelikult ikka nii suur kirg pole,“ lisas ta.

Pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, alates Lõuna-Eestist saju võimalus kahaneb .Kohati võib jäidet tekkida. Idakaare tuul nõrgeneb 3-10 m/s, hommikul pöördub tuul lõunasse ja kagusse , saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -2..+2°C.

Allikas: Ilmateenistus