Komisjon soovib riigikontrolli hinnangut linnahalli projektile

Tallinna linnahall (Foto: Postimees/Scanpix)

"Ministrid on rääkinud nii kontserdisaalist kui konverentsikeskusest, 20 000 lisaturistist ja nende igaühe poolt Eestisse jäetavast 1500 eurost, millega on põhjendatud konverentsikeskuse majanduslikku tasuvust. Samuti on ministrid väitnud, et uuringute järgi on just linnahall konverentsikeskuse jaoks parim asukoht," kirjutab Reformierakonda kuuluv erikomisjoni esimees Jürgen Ligi taotluses.

Ligi lisas, et samal ajal, kui "endise Lenini nimelise kultuuripalee" restaureerimisele eraldatakse riigieelarvest kahe aastaga 40 miljonit eurot, on sajanditevanuste pühakodade restaureerimise suurusjärk üks miljon aastas. "Meil pole teada, et kunagi oleks kultuuriminister eelistanud sellist riiklikku etendusasutust või restaureerimist vöi majandusminister sellist riiklikku konverentsikeskust altematiivsete kulude ja ehitise seas," seisab pöördumises riigikontrollile.

Ka hoone omanikul Tallinna linnal on Ligi sõnul olnud teistsugused eelarve-eelistused, ometi kiideti linnahalli projekt heaks viivitamatult kui tahtsaim riiklik investeering.

Riigieelarve kontrolli erikomisjon palub riigikontrollil tuvastada, kuidas vastab kava kulult ja sisult riigi ja Talinna ehitusplaanidele üldiselt ning eraldi kultuuriinvesteeringute ja majandusinvesteeringute kontekstile.

"Kas saanuks konverentsikeskuse eraldi rajada odavamalt ja koostöös erasektoriga ratsionaalsemalt kui Tallinna projekti toetades? Kas tegemist võib olla olulisima etenduspaigaga Eesti ja Tallinna jaoks, mida mitmekümnemiljoniline kulu eeldaks? Milline võiks olla objekti realisilik tasuvusarvutus?" küsib komisjon.

Seni kuuldu põhjal on Ligi sõnul turisti Eestisse jäetav rahasumma oluliselt väiksem kui nimetatud 1500 eurot ning selles sisaldub ka nende genereeritud import, mistõttu tasuvuse Eesti majanduse jaoks määrab neto. Ka lisaturistide arv 20 000 väärib usaldusväärset hinnangut.

Riigikontroll peab vastama veel küsimustele: "Kas on tagatud, et riigieelarvest ei toetata projektiga Iäbipaistmatult jõukaima omavalitsuse ja hoone omaniku eelarvet? Kuidas suhestub nõukoguseaegse taastamise projekt vajadustega Eesti ja Tallinna sakraal- ja muude varasema hoonete kaitse ja säilitamise järele."