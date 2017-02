Lobjaka hinnangul on teabeamet oma raportis liiga poliitiline

Andrus Karnau ja Ahto Lobjakas (Foto: Arne Holm/ERR)

Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" avaldas saatejuht Ahto Lobjakas arvamust, et teabeameti juht Mikk Marran üritab oma aastaraamatuga teha poliitikat, mis on aga sõltumatule ametkonnale sobimatu.

Lobjakas ütles, et Teabeameti raporti sissejuhatuses öeldakse küll, et ei tehta poliitikat, aga samas on kuus lehekülge pühendatud Venemaale. "Venemaad on esitatud ühte, teist ja kolmandat viisi, mis on kindlasti piirav poliitika tegemise suhtes ja see on minu arvates ohtlik," ütles Lobjakas.

Lobjakas tüi võrdluseks Soome kaitsepolitsei aastaraamatu, kus Venemaa kohta on kirjutatud "välisjõud". "Seal, kus meil on Venemaa, on neil kirjutatud "välisjõud" üritas mõjutada jne".

"Ehk poliitikute ülesanne on demokraatlikus õigusriigis öelda, kes tegi, ametnike ülesanne on öelda, et tehti, aga mitte poliitiliselt seda asja esitada," leidis Lobjakas.

Kaassaatejuhi Andrus Karnau sõnul vastab see ka Eesti ja Soome poliitilise retoorika üldisele erinevusele. "Meie oleme Venemaa suunal alati väga käredad. Me ei ütle karu kohta metsaott või metsloom või tume jõud metsast, vaid me ütleme otsekoheselt välja. Soomlased traditsiooniliselt hoiavad palju mõõdukamat joont," rääkis Karnau.

Lobjaka hinnangul ongi mõistlikus demokraatlikus õigusriigis täiesti omaette asjad poliitika, ametnikud ehk riigiekspertiis, analüütikud ehk sõltumatu ekspertiis ekspertiis ja neljandaks meedia.

Lobjakas rääkis, et Mikk Marran on teinud teabeameti raporti avaldamisest endale edevusprojekti. "Nüüd kirjutab ta sissejuhatustes selliseid absurdseid mõttekäike nagu, et meie analüüs peaks hoidma ühiskonnas asju või õigesse vormi asetama, aga kõiki alllikaid me teile esitada ei saa. Nii, et kui avalikest allikatest pärit analüüsid ehk analüütikud ütlevad midagi muud, siis neil ei saa ju õigus olla, kuna nad teavad vähem. Ta sisuliselt kaevab alt läbi nii meedia kui ka sõltumatu analüüsi võimalused üldse meie ühiskonnas," sõnas Lobjakas.

Karnau arvates tuleks seda aastaraamatut võtta nii, et see on ühe jõuametkonna arusaam maailmast.

"See on teabeameti katse poliitikat teha," võttis Lobjakas kokku.