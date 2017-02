5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Haldusreformi jätk: valituss arutab mitteliitunute saatust

Hiiumaa Tahkuna rand

Valitsuse tänasel istungil on kavas algatada haldusüksuse piiride muutmine 26 kohaliku omavalitsuse suhtes, kus elab alla 5000 elaniku ja mis ei esitanud esimeseks jaanuariks taotlust ühinemiseks. Ühtlasi tehakse neile omavalitsustele ühinemisettepanek. Lisaks tehakse ühinemisettepanek 25-le omavalitsusele, mis on esitanud ühinemistaotluse, kuid kus moodustuvas omavalitsuses elab vähem kui 5000 elanikku.

Hiiumaal asuvad Pühalepa ja Emmaste vald ei ole rahul, et neid võib oodata sundliitmine olukorras, kus omavalitsus tuleb kohaliku elu korraldamisega toime, kuid elanike arv jääb samas märgatavalt alla haldusreformiga ette nähtud 5000 inimese piiri, vahendas Juhan Hepneri raadiouudistes.

Selle aasta 1. jaanuari seisuga elab Emmastes 1241 inimest, Pühalepa vallas aga 1590. Mõlemad omavalitsused saavad vallajuhtide sõnul kohaliku elu korraldamisega hakkama ja neil pole majanduslikke probleeme. Sundliitmine ähvardab neid siiski, sest omavalituses peaks elama 5000 elanikku. Ülejäänud kaks Hiiumaa valda, Käina ja Hiiu, otsustasid hiljuti, et ühinevad Hiiumaa vallaks.

Pühalepa vallavolikogu aseesimehe Antti Leigri sõnul ootab Pühalepa nüüd valitsuselt konkreetsemaid argumente, mis põhjendaksid nende sundliitmist kogu saart hõlmavaks vallaks. Suure omavalitsuse puhul näeb ta ohuna, et üleriigiline poliitika hakkab senisest enam kohalikku elu mõjutama ja et otsustusõigust tsentraliseeritakse.

Omavalitsused: riik võiks aidata teede remondis

Mitmed kohalikud omavalitsused soovivad, et riik rahastaks rohkem teede korrashoidu. Riigieelarvest on viimastel aastatel omavalitsustele laekunud kokku umbes 30 miljonit eurot aastas, mille jaotuse põhimõtted lepib majandusministeerium kokku omavalitsusliitudega, vahendas Janek Salme raadiouudistes.

Tartu linnapea Urmas Klaas saatis hiljuti majandus- ja kommunikatsiooniministrile kirja, milles juhib tähelepanu vajadusele suurendada riigi toetust Tartu teede korrashoiuks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter ütles, et Tartu pöördumine pole erandlik ning kohalikel omavalitsustel on üldine ootus, et riik rahastaks teehoidu rohkem.

Valga aselinnapea Enno Kase sõnul tuleb riigilt linnale teehoiuks umbes 270 000 eurot aastas, kuid kiirelt oleks vaja teha töid kahe miljoni euro eest, et saada korda kaks transiittänavat. Tema sõnul on ministeeriumilt varem korduvalt uuritud ka võimalust anda näiteks Võru tänav hoonestamata lõigus ehk umbes kolme kilomeetri ulatuses riigi hoole alla, ent ministeerium sellise variandiga ei nõustunud. Kase sõnul võiks sellises olukorras võimalik lahendus olla riigi üldine otsus eraldada teatud summa transiidiga seotud tänavate kordategemiseks.

Kohalike teede korrashoid ja selle rahastamine on seaduste järgi omavalitsuste ülesanne. Riigieelarvest on viimastel aastatel omavalitsustele lisaks laekunud kokku umbes 30 miljonit eurot aastas, mille jaotuse põhimõtted lepib ministeerium kokku omavalitsusliitudega. Samuti saab suurema tähtsusega objektidel kasutada Euroopa Liidu raha.

Igor Taro kommentaar: Ukrainas Avdijivkas taastub elu pisitasa, kes aga lasi õhku vene propaganda kangelase Givi?

Ukraina sõdurid Avdijivkas

Terroristide ninameeste ring Ukrainas okupeeritud aladel hakkab vaikselt koomale tõmbuma. Eelnev päev tõi uudise, et oma kabinetis lendas õhku Somali-nimelise jõugu juhtfiguur hüüdnimega Givi. Givi oli Kremli propagandakanalite, sealhulgas Russia Today, suur lemmik. Sõjaeelses elus töötas ta lihtsa toidupoe valvurina, kuid jäi ühel hetkel lahingutegevuses telekaamera ette ning muutus oma edeva oleku tõttu vene propagandistide püsikliendiks. Givi sõjalised oskused olid küsitavad, kuid üsna kiiresti tekitati talle Kremli ruuporite abiga kangelase oreool. Temaga läks samamoodi nagu kurikuulsa autopesija Motorolaga, kes lendas mõnda aega varem õhku kodumaja liftis.

Kumb on siis hirmsam teadmine: kas see, et ukrainlased suudavad likvideerida okupeeritud aladel ükskõik keda või et seda tegid omad? Givil on igal juhul juba ükskõik, kuid mõtlema peaks see panema neid Venemaa poolt relvastatud ja juhitud tegelasi, kellel veel hing sees on. Ukraina võimud tegid üleskutse, et enda ülesandmise korral jäävad terroristid vähemalt ellu. Nii nagu eile Bahmuti linnas 11 aastaks vangi mõistetud Donetski niinimetatud rahvavabariigi võitleja, kes pidi küll leppima vara konfiskeerimisega, kuid saab võimaluse asuda meeleparanduse teele.

Rindel oli selles suhtes muutusteta, et tuletegevus jätkus kogu joone ulatuses. Avdijivkas oli vene poolt kasutusel tank, Svitlodarski piirkonnast tuli teade liikursuurtükkide paigutamisest, Bahmutka maantee kandis müristasid suurtükid ning Širokino pihta miinipildujad. Mujal pool oli tegu väiksemate kaliibritega - granaadiheitjate või käsitulirelvadega. Vaikust igal juhul polnud.

Suurbritannia peaminister Theresa May

Briti parlamendi alamkoda kinnitas suure enamusega valitsuse Brexiti-plaani. Nüüd peab eelnõu läbima ka lordide koja. 494 poolt, 112 vastu. Selline oli hääletustulemus, millega parlamendi alamkoda peaminister Theresa May Brexiti-plaanile rohelise tule andis.

Märkimisväärseks teeb eelnõu senise menetluse fakt, et ühtki muudatusettepanekut sellesse ei jõudnud - seega on May igati graafikus. Ja kuigi tal pole lordide seas enamust, on eilne hääletustulemus heaks endeks ka lordide koja hääletuse sujumiseks suuremate viperusteta. Seal tuleb eelnõu hääletusele 20ndal veebruaril ning kui kõik plaanipärases tempos liigub, peaks seadusandlik etapp 7. märtsiks läbi saama.

Probleeme on süsteemis aga rohkem kui pealtnäha paistab. Vahetult enne hääletust pani oma varivalitsuse ameti maha leiboristide liige Clive Lewis. Lisaks hääletas üle poolesaja tööpartei rahvasaadiku eelnõu vastu.

Kuidas läheb eelnõul lordide kojas pole veel täpselt selge, sest erinevalt alamkoja liikmetest, ei pea lordid tagasivalimise pärast muretsema. Juhul kui lordid peaksid eelnõusse täiendusi lisama, peab selle uuesti heaks kiitma alamkoda. Ning juhul kui seal tehtaks muudatusi, liiguks see taas lordidele kinnitamiseks ja nii edasi. Ehk teisisõnu võib see May märtsi-plaani kiiresti läbi kukutada.

Viljandi saab peagi veekeskuse

Foto on illustratiivne.

Viljanlased on veekeskusest unistanud vähemalt veerand sajandit. Nüüd ollakse sellele lähemal kui kunagi varem. Täna pärastlõunal saab teatavaks arhitektuurikonkursi võitja.

Eesti Arhitektide liidu hinnangul oli tegemist igati tasemel konkursiga, milles osales kümme võistlustööd, vahendas Olev Kenk raadiouudistes.

Praegu, kui arhitektuurivõistlusi korraldatakse üldse väga palju, jäävad mitmed neist igasuguse tähelepanuta, kuid Viljandi veekeskuse arhitektuurivõistlus oli meeldiv erand.

Vahelduva pilvisusega ilm. Võib sadada vähest lund. Puhub valdavalt idakaare 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -3..-8°C.

Allikas: Ilmateenistus