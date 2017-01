Ööraamatukogu avati Tartus vaatamata remondile

Tartu ülikooli raamatukogu on remondi tõttu suletud. (Foto: Postimees/Scanpix)

Esmaspäevast on ööraamatukogu Tartu tudengitele eksamiperioodiks kuni südaööni taas avatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ülikooli raamatukogu peahoonest on kolitud aga ümber Toomemäele, Rahvusarhiivi endisesse hoonesse, kus õppekohti jagub umbes kahesajale tudengile.

Lisaks koolitööde tegemisele, saab ööraamatukogus harrastada sportlikke tegevusi ja mängida lauamänge. Väsinud peadele pakub raamatukogu ka kohvi, teed ja puuvilju.

"Tegemist on ikkagi traditsioonidega üritusega ja me leiame, et üliõpilastele on see väga vajalik, sest millal siis veel eksamiks õppida, kui mitte vahetult eksami eel. Meie enda majas loomulikult, oleme teadlikud, et on palju rohkem kohti vaja. Me näeme, kuidas siin see täituvus on. Kui on tarvis, siis me teeme siia lugemiskohti juurde, aga seniks vaatame, kui palju inimesi siia täpselt kohale tuleb," selgitas TÜ raamatukogu direktor Martin Hallik.