5 uudist, mida teada täna hommikul

Tere hommikust! On 13. märts ja esmaspäev, siin on päeva sissejuhatavate uudiste kokkuvõte.

Sisekaitseakadeemia tulevane peahoone.

Sisekaitseakadeemia Tallinnast Narva kolimine läheb maksma veel umbes kümme miljonit eurot rohkem, kui seni arvutatud, selgus nädalavahetusel valminud kolimist analüüsinud töörühma lõppraportist. Justiitsministeerium toetab sisekaitseakadeemia Narva kolimist ning on valmis protsessi ise vedama.

Siseministeerium, mille haldusalas kool on, ei toeta kolimisplaani. Õppehoone rajamisega kaasneks 53 miljoni eurone kulu, millest pärast olemasolevate hoonete müüki jääks puudu 34 miljonit. Ekspertkomisjoni analüüsi kohaselt oleks kooli kolimisel vaid üksikuid võimalikke positiivseid mõjusid.

Raportis tõdetakse, et sisekaitseakadeemia õppekvaliteet halveneb õppejõudude kaadri vabatahtliku voolavuse tõttu nii enne kui ka pärast kolimist. Narvas oleks keeruline leida ka uusi ja kvalifitseeritud õppejõude. Analüüsi kohaselt lahkuks kooli kolimisel Narva mitmed õppejõud ja mõned erialad võivad jääda õpilasteta. Akadeemias hakkaks õpetama 133 töötajat, kellest 45 tuleks palgata kohapealt. Õppetööd viiks läbi ka 175 mittekoosseisulist õppejõudu.

Järgmisena oodatakse valitsuse seisukohta, arutelu on plaanitud märtsi teise poolde.

Senaator McCain: Trump tõestagu väiteid pealtkuulamise kohta

Fotol John McCain.

USA mõjukas senaator John McCain kutsus president Donald Trumpi tõestama oma väiteid, et eelmine riigipea Barack Obama lasi tema telefone pealt kuulata, või vastasel juhul taganema oma süüdistustest.

McCain, kes on Trumpi korduvalt kritiseerinud, esitas nõudmise intervjuus telekanalile CNN. "Mul ei ole põhjust uskuda, et see (pealtkuulamine) on tõsi, kuid ma usun samuti, et USA president saaks selle minutiga lahendada," sõnas ta telesaates.

"Tal ei ole vaja teha muud, kui võtta telefon, helistada CIA direktorile, riikliku luure direktorile ja öelda: "Hea küll, mis juhtus?" Kuna nad peavad kindlasti teadma, kas endine USA president kuulas Trump Towerit pealt."

Obama on oma esindaja kaudu tõrjunud Trumpi väiteid, mida viimane varem sel kuul mitmes Twitteri säutsus esitas. Obama ajal riiklikku luureteenistust juhtinud James Clapper ütles samuti intervjuus, et Trumpi ega tema kampaaniameeskonda ei kuulatud pealt.

Trump ei ole aga süüdistustest taganenud ja Valge Maja on palunud kongressi komiteel, mis uurib Venemaa sekkumist eelmise aasta USA presidendivalimistesse, uurida ka pealtkuulamisväiteid.

Esindajatekoja spiikrilt Paul Ryanilt, kes kuulub nende kaheksa tähtsaima seadusandja hulka, kes saab salastatud luureülevaateid, küsiti pühapäeval CBS Newsi intervjuus, kas ta on näinud midagi, mis viitaks, et Trumpi väited vastaksid tõele. Ryan vastas eitavalt.

Trump esitas süüdistused 4. märtsil mitmes säutsus. "Kohutav! Just sain teada, et Obama lasi mind pealt kuulata Trump Toweris veidi enne mu võitu. Midagi ei leitud. See on mccarthyism!" kirjutas ta.

Prantsusmaal algab esmaspäeval kohtuprotsess 43 aastat tagasi tehtud rünnaku eest. Kohtupingis on Šaakali ja Carlose nime all tuntud Venezuela päritolu Ilich Ramirez Sanchez. 67-aastane Sanchez oli 1970. ja 1980. aastatel üks kuulsamaid terroriste.

Teda süüdistatakse käsigranaadi viskamises Pariisi kauplusse 1974. aasta septembris. Rünnakus sai surma kaks ja haavata üle 30 inimese. Sanchez eitab süüd.

Põhiseaduskomisjon arutab presidendi puhkuse regulatsioonide üle

Riigikogu põhiseaduskomisjonis arutab esimest korda presidendi puhkuse regulatsiooni õigusselguse küsimust. President Kersti Kaljulaid palus veebruaris parlamendilt riigipea puhkusesüsteemi muutmist.

Senised presidendid ei ole puhanud, sest presidendi puhkuseleminek ja sealt naasmine tooks praeguse seaduse tõlgenduse järgi kaasa segaduse ja bürokraatialaviini riigikogu töös. Vabariigi presidendi ametihüve seaduses on riigipeale puhkus ette nähtud, kuid presidendi kantselei hinnangul tähendab see, et president ei saa puhkuse ajal oma ülesandeid täita ja volitused lähevad üle riigikogu esimehele. Just see tooks kaasa bürokraatliku segaduse.

Täna varahommikul startisid Kukerpillid 45. sünnipäeva tähistamiseks Ameerika reisile. Järgmise kolme nädala jooksul peab Kukrite sõber ja reisikaaslane Jaan Elgula ERR Menus reisiblogi.

Reisi Ameerika lõunaosariikidesse nimetavad muusikud õppereisiks. Just see on piirkond, kust on pärit Kukerpillidele lugudele ainest andnud cajun-muusika.

Pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub edela- ja läänetuul 2-7, rannikul kuni 9 m/s. Õhutemperatuur on 0..-5, kohati -7°C.

Allikas: Ilmateenistus