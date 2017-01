Uudistepäeva kokkuvõte 25. jaanuaril

(Foto: ERR)

Riigihalduse minister Mihhail Korb andis korralduse, et Riigi Kinnisvara AS-is ja selle tütarettevõttes Erika Neli tuleb teha erikontroll. "Osaluse varjamise kahtlus Arsenali keskuse müügis on heitnud varju riigiettevõtte tegevuse seaduslikkusele. Kui keegi oma osalust müügitehingus varjab, on tavaliselt selleks ka põhjus. Korruptsioonikahtlusi tuleb põhjalikult uurida," kommenteeris Korb.

Erikontrollis hinnatakse aktsiaseltsi juhtimist ja seda, kuidas on korraldatud vara müümine. Samuti hinnatakse, kas RKASi enda ja tütarettevõttele kuulunud vara võõrandamise ehk müügiprotsess on olnud seaduslik ning kas kõigi tehingute puhul on järgitud ettekirjutusi.

Artur Talvik riigikogu korruptsioonivastasest erikomisjonist leidis, et praegu on RKAS-ile veel vara hinnangut anda, sest praegu käib alles materjalide kogumine. "Taavi Rõivas tuleb komisjoniga kohtuma tema enda soovil sel neljapäeval kell 9, Rõivas edastas komisjonile selle otsusega seotud protokolle, need on vaja homseks läbi töötada. Järelduste tegemiseni läheb veel aega," sõnas Talvik.

Tallinna ülikooli professor Raivo Vetik rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et Eestis elab üle 82 000 määratlemata kodakondsusega inimest ning see on probleem nii riigi julgeoleku kui ka nende inimeste endi tasandil.

Jüri Ratas käis välja idee, et kodakondsus tuleks anda kõigile Eestis vähemalt 25 aastat elanud inimestele. Vetik leiab, et praegune poliitika toodab selgelt kahe kogukonna vahel konflikte.

"Julgeolekutasandi puhul on Ukraina näide väga selge ja hoiatav. Struktuurselt on Ida-Virumaa ja Ida-Ukraina suhteliselt sarnased. See, et Eesti riigis on ainult natuke üle poole eestivenelastest Eesti kodanikud, on selgelt julgeolekuprobleem," rõhutas ta. Vetik lisas, et inimeste tasandit vaadates võib väita, et mittekodanike seos Eestiga on väiksem, nagu on väiksem ka soov siia panustada, rääkimata psühholoogilisest heaolust. Kõik see takistab inimese arengut ja selle kaudu ka Eesti riigi arengut.

Kui mõne nädala eest oli gripiravim Tamiflu paljudest apteekidest otsas, siis nüüdseks on see ravimiameti kinnitusel taas saadaval. Samas ei ole kõigis haiglates ega apteekides enam järel gripivaktsiini ning sel hooajal tootjad seda juurde tarnida ei kavatse.

Jaanuari esimeses pooles oli gripiravim Tamiflu paljudest apteekidest otsas, samas kui grippi haigestumine üha kasvas. Praeguseks on Tamiflu apteekides taas saadaval, kinnitas ravimiameti inspektsiooniosakonna juhataja Liis Prii ERRile.

Gripivaktsiin on Prii sõnul mõnedes apteekides veel saadaval, kuid ta rõhutas, et vaktsineerida oleks mõistlik sügisel, enne gripihooaja algust, sest immuunsuse kujunemine võtab aega kuni kolm nädalat ning enne seda ei anna vaktsineerimine grippi haigestumuse osas lisakaitset.

Täna kell 21.40 läheb ETV-s eetrisse teine arutelusaade "Suud puhtaks". Sel nädalal arutletakse, mis peaks muutuma tervishoiusüsteemis, et ravijärjekorrad lüheneks.

Teada on, et Eesti tervishoiu üks põhiprobleeme on rahanappus. Kiiresti vananev elanikkond suurendab ravivajaduse ja rahaliste võimaluste vahet veelgi. Haiglate hinnangul oli ainüksi katmata ravivajadus eelmisel aastal 74 miljonit eurot. ERRi multimeediatoimetus koostas Eesti tervishoiukuludest statistilise ülevaate sissejuhatuseks täna õhtusele teemale.

Pea iga kaupmees on sisse seadnud oma boonuskaardi, et kliente just endaga siduda. Kuigi toimemehhanismid varieeruvad, on üldine põhimõte üks: ostudelt koguneb kaardile nn boonusraha, mis tuleb teatud aja jooksul uusi oste tehes ära kasutada. Vahel aga inimesed unustavad seda teha ning väljateenitud raha jääb ikka kaupmehele.

Kliendikaardid vormistatakse enamasti seetõttu, et psühholoogiliselt kõlab lubadus iga ostu pealt mõni protsent boonusraha teenida ja hiljem selle arvelt allahindlust saada hästi. Paraku unustavad kliendid vahel ära, et nende kaardile on kogunenud raha, mis teatud aja möödudes aegub. Kuna kogutud summat sularahas välja võtta ei saa ning enamasti ei anna need ka kohest allahindlust, eeldab selle kasutamine sama kaupluse külastamist ja uue ostu sooritamist, et boonusraha ära kasutada.

Tallinnas hakkab tulevikus sõitma tramm Lasnamäelt otse lennujaama. Lennujaama juures olev trammipeatus plaanitakse ühendada lennujaama reisiterminaliga eskalaatorsõlme ning peatuseni viiva galerii abil.

Lasnamäelt lennujaama viiva uue trammitee ehitus käib hoogsalt. Uus trammiliini haru hakkab kulgema Ülemiste keskusest tükk maad eemalt, mööda Lõõtsa tänavat ning lõpppeatus on lennujaama hoone linnapoolse otsa juures.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump usub jätkuvalt vandenõuteooriat, justkui oleksid miljonid inimesed ebaseaduslikult Hillary Clintoni poolt hääletanud, ning uus riigipea lubas nimetatud teemal algatada ka "ulatusliku uurimise".

Eile õhtul tõstatas Trump teema, päeval kinnitas ta uurimise alustamist.

Samas on Trumpi väljaütlemisi valimispettuse kohta kritiseerinud ka paljud tema innukad toetajad. Näiteks Arkansase endine vabariiklasest kuberner Mike Huckabee lükkas koos teistega tagasi Trumpi väited, et miljonid immigrandid hääletasid valimiste ajal illegaalselt ja et see läks Trumpile maksma võidu häälte üldarvestuses, vahendas Politico.

"Mul ei ole mitte mingisuguseid tõendeid ja ma ei tea ka kedagi, kellel oleks, et nii palju illegaale hääletas ja ausalt öeldes pole sel ka tähtsust. Ta on president ja see, kas 20 miljonit hääletas, ei mängi enam rolli. Ta on president ja ma ei ole kindel, miks ta selle teema tõstatas," rääkis Huckabee Fox Newsile.

Paleontoloogid on toonud Hiinas päevavalgele kuue miljoni aasta eest mageveejärvedes elanud saarma säilmed, kelle kasv oli võrreldav nüüdisaja huntide omaga. Mägrale sarnaneva kolju ja hammaste tõttu andis töörühm hiidsaarmale nime Siamogale melilutra.

Hiidsaarmate olemasolule viitavaid tõendeid on leitud varemgi. Toona jäi Tais teadlastele silma aga vaid paar hammast, mille alusel oli teadlastel raske ulatuslikumaid järeldusi. Nüüd leidsid nad aga nii kolju, lõualuu, hambad kui ka mitmeid skeletiluid. Uued leiud võimaldavad täpsemalt hinnata looma suurust.

Koolitantsu õhtujuht Aleksandr Žemžurov, žüriiliikmed Ruslan Stepanov, Kaja Kreitzberg, Eliisa Sirelpuu, korraldaja Raido Bergstein ja loomulikult ka koeratüdruk Lotte on kokku pannud väikese tantsukava, mida on kõigil võimalik video vahendusel selgeks õppida.

Seni on toimunud juba kolm tantsupäeva, millest on valminud ka rikkalikud galeriid:

Reedel, 20. jaanuaril toimus Viimsi keskkoolis Koolitants 2017 Harjumaa tantsupäev , millest võtsid osa Tallinna lähiümbruses tegutsevad tantsurühmad. Ühtekokku oli tantsupäevale registreerinud 21 truppi 383 tantsijaga, kes täitsid lava ja saali rõõmu ning tugeva emotsiooniga.

, millest võtsid osa Tallinna lähiümbruses tegutsevad tantsurühmad. Ühtekokku oli tantsupäevale registreerinud 21 truppi 383 tantsijaga, kes täitsid lava ja saali rõõmu ning tugeva emotsiooniga. Laupäeval, 21. jaanuaril toimus Jõgeva kultuurikeskuses Koolitants 2017 Jõgevamaa tantsupäev . Ühtekokku oli tantsupäevale registreerunud kaheksa truppi 95 tantsijaga.

. Ühtekokku oli tantsupäevale registreerunud kaheksa truppi 95 tantsijaga. Möödunud pühapäeval, 22. jaanuaril kogunesid Pärnu-, Saare- ja Läänemaa tantsijad Pärnu kontserdimajja Koolitants 2017 maakondlikule tantsupäevale. Toimus kaks kontserti – vabatantsu ja lastetantsude tantsijad olid valdavalt pärit Pärnumaa suurtest tantsukoolidest, kelle emotsionaalsus, leidlikud ideed ja suurepärased kostüümileiud viisid publiku justkui muinasjutulistele radadele. Õhtune kontsert säras oma tuntud headuses, näha oli palju musikaalseid tantsijaid ja juhendajaid, kes pöörasid suurt rõhku muusika kvaliteedile ja originaalsusele.

Neljapäeval on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest lund ja lörtsi, lääne pool ka vihma, on udu ja jäidet. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s, õhtuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis +2..+4, Ida-Eestis 0..-2, õhtuks tõuseb kuni +1°C-ni.

Ajutrenn: kellele sport, kellele teadus

Pakume lugejatele lahendamiseks kaht viktoriini. Esimene võtab kokku populaarteadusliku saate "Heureka" hooaja, mil uuriti nii veepuhastuse, arstikabinettide kui ka armumise teaduslikku tõlgendust. "Heureka" viimane osa ja auhinnamäng on veel järgmise nädalani ERR Novaatori lehel.

"Heureka" viktoriini mängima

Siim Boikov sporditoimetusest kostitab lugejaid igal nädalal uue viktoriiniga. Täna on proovilepanekuks viktoriin Austraalia lahtiste tenniseturniirist.

Spordiportaali viktoriini mängima