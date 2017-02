Ratas vastas arupärimistele haldusreformiga seotud probleemide kohta

Jüri Ratas (Foto: ERR)

Kõigepealt vastas peaminister riigikogu liikmete Krista Aru, Külliki Kübarsepa, Jüri Adamsi, Monika Haukanõmme, Artur Talviku, Ain Lutsepa, Andres Herkeli ja Andres Ammase 18. jaanuaril esitatud arupärimisele vabatahtlikult ühinenud Tartumaa kolme valla - Võnnu, Haaslava ja Mäksa – nime kohta.

Arupärijad soovisid teada, miks ei ole haldusreformi läbi viies seatud teadlikult üheks eesmärgiks säilitada võimalusel ajalugu, sotsiaalset mälu ning paikkondlikku ühtekuuluvust kandvaid kohanimesid, kuigi tugev kohanimede traditsioon on üks meie pärimiskultuuri talasid.

Ratas põhjendas, et Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse ja kohanimeseaduse kohaselt määrab haldusüksusele nime ja otsustab nime muutmise Vabariigi Valitsus, küsides eelnevalt kohanimenõukogu arvamust.

Käsitledes Võnnuga seotud probleeme, märkis peaminister, et Võnnu nimi ei kao, kuigi Võnnu vald ühinemisel kaob. "Võnnu kui haldusüksus, valla nimi, Võnnu alevik on ja jääb alles. Samuti jääb ametliku kohanimena alles Võnnu kihelkonna nimi," ütles ta.

Ratas märkis, et ühinemiseläbirääkimiste juhtkomisjonis, mille liikmeteks olid Haaslava, Mäksa ja Võnnu vallavolikogu esindajad, leppisid kõik osapooled esimestel koosolekutel kokku, et ühegi hetkel eksisteeriva omavalitsuse nime uue moodustatava omavalitsusüksuse nimena ei kasutata. Selle otsuse eesmärk oli kohelda ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt ja vältida olukorda, kus rahvahääletusele pannakse olemasolevate valdade nimed, mille tulemuseks oleks eelisseisus suurim omavalitsus, sest seal elab lihtsalt kõige rohkem elanikke.

Peaminister selgitas, et juhtkomisjon hääletas nimevaliku üle oma detsembri koosolekul, kus lisaks rahvaküsitlusel valikuna olnud Kastre nimele valiti ka rahvaküsitlusel mitte üles seatud Võnnu ja Kurepalu vahel, seda seetõttu, et nendele nimedele olid kohalikud elanikud esitanud toetusallkirju. Juhtkomisoni hääletuse tulemusel otsustati, et loodava omavalitsusüksuse nimeks saab Kastre. Kuna omavalitsuste valitud nimi ei ole kohanimeseadusega vastuolus, kinnitas nime valiku ka Vabariigi Valitsus.

Ratas ütles, et Võnnu nimi on ajalooline ja tähtis, kuid kindlasti ei saa väita, et siin oleks olemas vaid üks ja õige valik. "Kohanime soovitustes on lisaks kihelkonnna ja keskuste nimedele võimalik lähtuda ka väiksematest piirkondadest tuntud kohanimedest, kui see valdu ühendab. Kastre on saanud nime vana eestlaste kantsi järgi, see on n-ö kohast suurem nimi. Kastre on ka vana valla nimi, 20. sajandi alguses ühendati Kastre ja Võnnu vald ning toonase ühendvalla nimeks sai kuni 1938. aasta vallareformini Kastre-Võnnu vald," põhjendas Ratas.

Peaminister vastas veel arupärimisele haldusreformiga kaasnevate probleemide kohta Vastseliina ja Järvamaa näitel.

Istungi stenogramm on leitav SIIT.