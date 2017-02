Suuremate parteide hinnangul peaks presidendil olema ametiresidents

Eesti presidendil peaks olema ametiresidents, leiavad suuremate parlamendierakondade esindajad.

Sel nädalal andis Kadriorg teada, et presidendi kantselei otsustas loobuda plaanist renoveerida Rocca al Mares asuv Liberty mõisakompleks presidendi ametlikuks residentsiks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Presidendi kantselei põhjendus oli, et kuna president elab Nõmmel ja töötab Kadriorus, puudub vajadus uue kompleksi järele.

Riigikogu esimees, presidendivalimistel kandideerinud sotsiaaldemokraat Eiki Nestor leiab, et presidendi residentsi on vaja.

"See, et presidendil oleks üks ametlik koht nagu Kadrioru loss Tallinnas ja peale selle üks ametlik residents, kus ta elab ja saaks ka külalisi vastu võtta, on minu arust elementaarne ja vajalik," rääkis Nestor.

"Minu hinnangul Eesti Vabariik vajab presidendi residentsi. Kõik tulevased presidendid ei pruugi elada oma majas või kuskil Tallinna lähedal. Tegelikult on loogiline, et väliskülaliste võõrustamiseks on olemas kindel koht, mis on turvatud, kontrollitud ja mida ei pea igakord uuesti üle kontrollima," arvas ka Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Margus Tsahkna ütles, et praegu esinduskompleksi vaja ei ole, kuid tuleks kaaluda, kas seda võib edaspidi vaja minna.

"Üks väärikas riik peaks oma rahvusvahelisi külalisi suutma väärikalt vastu võtta. Täna need külalised sõna otseses mõttes jõlguvad erinevate hotellide vahel ning sellist läbirääkimiste ja igapäevast suhtlemiskohta meil ei ole," põhjendas ta.

President Lennart Meri juures töötanud riigikogu keskerakondlasest liige Enn Eesmaa ütles, et igal presidendil on õigus valida, kus ta elab ja töötab, kuid residentsi on presidendil vaja.

"Ma arvan, et kindlasti see eraldi residents oleks vajalik. See võtaks kindlasti maha ka pinged, mida me viimasel ajal oleme seostanud Ermamaa probleemidega. Siis on üks kindel asi. President ei ole ju alati Tallinna inimene," rääkis Eesmaa.

Nii Pevkur kui Nestor lisasid, et ametlikku residentsi vajaks president lisaks turvakaalutlustele veel näiteks mitteamelikeks kohtumisteks teiste riigijuhtidega. Hanno Pevkuri arvates võiks sellist kompleksi kasutada ka näiteks peaminister ja riigikogu esimees.