Radar: Tallinna linnavalitsuses töötab senini hulk Savisaare nõunikke

Moonika Batrakova (vasakult), Edgar Savisaar ja Jekaterina Fedkina 2015. aasta novembris Keskerakonna kongressil. (Foto: Postimees/Scanpix)

Ehkki märtsis saab kaks aastat sellest, kui Tallinna endine linnapea Edgar Savisaar linnavalitsuses tööl käis, töötab seal tänini kaheksa tema isiklikku abilist ning uusi töötajaid on lisandunud veel hiljutigi.

Savisaare büroos linnapea abina töötav Jekaterina Fedkina tuli linnapea abina tööle kolm aastat tagasi. Teda on tituleeritud Savisaare järjekordseks vihmavarjukandjaks, sest ta käis linnapeaga kaasas kõikidel kohtumisel, vahendas Kanal 2 saade "Radar".

"Häbeneda minul pole põhjust, sellepärast, et ma olen ikkagi päevad läbi tööd teinud," sõnas Fedkina, kes enda sõnul haldab üsna mitut meilboksi - nii abilinnapea kui linnapea oma.

"Tahes tahtmata pean üle vaatama ka Edgar Savisaare linnavalitsuse meilboksi, kuhu vahel kirjutavad kodanikud murelikke kirju. Reigstreerin neid kirju, et oleks näha, kaugele need jõudnud on," selgitas Fedkina oma tööülesandeid.

Linnapea bürood juhib Moonika Batrakova, kes on praegu kuuajalisel puhkusel. Tema asetäitjaks on määratud Fedkina.

Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe (IRL) nimetas seda Potjomkini külaks. "Minu väide on see, et nad ei tee seal tööd," lausus ta.

Linnavolinik kirjeldas, et nad on telefoniraamatust uurinud, millises kabinetis Savisaare abid töötavad ja neile kontrollkõnesid teinud, kuid neid inimesi pole kätte saadud.

"See, mis seal Vabaduse väljakul toimub, on selge maksumaksja raha kulutamine,” leiab ka linnavolinik Jaak Juske (SDE).

Eelmise aasta 1. septembrist töötab linnavalitsuses imagoloogina Linnar Priimägi, kelle sõnul kutsus ta sinna tööle Taavi Aas. Priimägi, kelle igakuine teenistus jääb linnavalitsuse palgaastmete kohaselt vahemikku 1300-3000 eurot, ei varjanud, et ei viibi linnavalitsuses sageli kohal.

"Mina mõtlen vannis ja kuna mulle siin ei ole vanni tehtud, siis jah. Aga ma käin siin küll oma asju vormistamas, aga tõesti ebaregulaarselt. Ma ju töötan ülikoolis. Minu ülesanne on produtseerida ettepanekuid. Ja need ettepanekud annan ma edasi, ise ma neid ei teosta," selgitas ta.

Kaheksaliikmelisest Savisaare abide nimekirjast leiab tuntud nimedest veel nõunikuametist Jüri Kuuskemaa. Samuti on bürooga liitunud keskerakondlase Kalev Kallo elukaaslane Rita Makarova, kelle ametijuhend pärineb samuti ajast, mil Savisaart enam linnavalitsuses polnud.

"Tööta nad ei ole," kinnitas Taavi Aas. "Iseasi on see, kui palju on aega neid tööga koormata".

Endine eurovisiooni peaprodutsent Juhan Paadam töötab linnapea kultuurinõunikuna. "Kui mõni kirik saab katuse peale või küttesüsteemi korda, need on väga konkreetsed asjad, millest ma räägin, siis on hea tunne, nagu oleks midagi ära teinud," kirjeldas Paadam oma tööd. "Mina ei ole personaalnõunik, olen institutsionaalnõunik. Oleme oma palga siin väga ausalt välja teeninud, opositsioon ei peaks sellepärast muretsema".

Kui Savisaare büroos töötab kaheksa inimest, siis tegevlinnapea Aasa büroos on töötajaid neli. Savisaare büroos oli veel mõnd aega tagasi tööl ka kaks autojuhti, nüüdseks on neid üks. Hiljuti lisandus Savisaare büroosse poole kohaga tööle Rebecka Ester, kelle kohta Fedkina ei osanud öelda, milliseid ülesandeid ta täidab, viidates, et need määras uuele töötajale Taavi Aas.

Küsimusele, kas Savisaar kunagi tagasi tuleb, vastas Aas, et hästi ta seda ei usu, arvestades seda, kui palju aega on möödunud ja milline on Savisaare tervislik seisund.