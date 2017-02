Peep Pahv ja Lauri Tankler alustavad tööd Eesti Päevalehes

Peep Pahv ja Lauri Tankler (Foto: Postimees/Scanpix/ERR)

Peatoimetaja Urmo Soonvald ütles Delfile, et Peep Pahv ja Lauri Tankler on profid ning arvamusliidrid, kelle panus on suur väärtus igale meediaorganisatsioonile.

Sporditoimetuse senine juht Andres Vaher jätkab Pahvi asetäitjana.

Aprilli alguses liitub toimetusega viimased aastad USAst ERRi vahendusel uudiseid kodumaale toonud Lauri Tankler – temast saab uudistetoimetuse vanemtoimetaja, kelle ülesanne on päevasündmuste õigesse taustsüsteemi asetamine. See tähendab kohalikele ja rahvusvahelistele sündmustele ning nähtustele konteksti loomist.

„Mulle tundub, et tänapäeval on ajakirjanike jaoks üha suurem väljakutse mõista ja mõtestada seda maailma, seda uudisvoogu, mis uksest ja aknast sisse tuleb,“ lausus Tankler.