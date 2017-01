"Foorum": poliitikud ärimeeste annetuses probleemi ei näe

Teisipäeval ETV saates "Foorum" osalenud poliitikud ei näe probleemi annetuses, mille ärimehed tegid erakondadele enda sõnul tänutäheks kauaoodatud otsuste eest Eesti iibeprobleemi leevendamisel.

Keskerakonna liige, haridusminister Mailis Reps ütles "Foorumis", et selline annetus on normaalne. Ta selgitas, et kordagi ei ole Keskerakonnas olnud arutelu, kus ärimehed oleksid öelnud, et otsuste eest saab partei raha.

"Aasta või veidi rohkem tagasi oli lugupeetud ärimehi terve rida, kes tulid välja rea ettepanekutega, kuidas Eesti iibeprobleemi kui nende mõistes kõige valusamat probleemi ühiskonnas lahendada. Seal ei olnud juures, et siis annetame, vaid nad ütlesid, et siis peame teid meeles," selgitas Reps.

Vastates saatejuhi küsimusele, kus on piir, et ärimehed ei hakka kokku leppima selles, kas Eestis näiteks maksud tõusevad või mitte, ütles Reps, et piir on see, kui ärimehed saaksid otsustest isiklikku kasu.

"Piir on see, kui iibeteema taga oleks mingi isiklik kasu, aga tegemist oli selgelt avaliku annetusega, mitte varjatud annetusega ja nad on märgistanud selle ära mingi suure asjaga nagu Eesti riigi tulevik, edasi püsimine. Siin ma ei oleks pahane, kus ärimehed saavad oma loogikast aru, et annetusega nad näitavad, et me teeme õiget asja," rääkis Reps.

Vabaerakonna liige Jüri Adams tõdes, et tegemist on uudse arenguga ning ta tõi võrdluseks näite, kus mõni aeg tagasi ärimehed lubasid anda suure summa raha, kui Setumaa kohalikud poliitikud võtavad edukalt ette ühisvalla loomise.

"Põhimõtteliselt ma ootan selle suuna jätkumist. Ja neid asju, millega riik ei ole suutnud või tahtnud hakkama saada ja kus oleks vaja ühiskonna mitmete osade, kaasa arvatud rikkamate isikute panustamist, on Eestis päris palju. Nii et ma lootusega vaataks tulevikku," lisas Adams.

Jüri Adams lisas, et praegu on Eestis probleem selles, et erakonnad võtavad riigikassast endale palju raha. Tema hinnangul oleks õigem see, kui riigipoolset toetust erakondadele oluliselt vähendatakse, kuid samal ajal pakutakse asemele rohkem annetamiste teel raha kogumise meetodeid. "Aga selles sündmuses pole midagi sellist, mille kohta öelda, et see on samm vales suunas," märkis ta.

Reformierakonna juhatuse liige Jürgen Ligi ütles päeval, et suhtub põlastavalt sellistesse annetustesse, mis seotakse konkreetsete otsustega. Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kommenteeris "Foorumis", et probleem on see, kui mõni ärimees ütleb, et erakond saab raha juhul, kui tekib mõni seadus.

Kõnealuse juhtumi puhul Pevkuri hinnangul ettevõtjaid hukka mõistma ei peaks. "Kui keegi annetab erakonnale raha, mis on seadusega lubatud ja peabki olema läbipaistev, ja ütleb, et tegin seda seepärast, et mulle maailmavaade või põhimõttelised otsused meeldisid, siis avalikkuse poolt ettevõtjaid hukka mõista ei peaks lubama. Olulne on, et me kõik teame, kellelt see raha tuli," rääkis ta.

"Ja kui ettevõtjad on pidanud õigeks lastetoetuste tõusu ja see toetus on ka juhtunud, siis seda taunida ei saa. Aga üks asi on oluline - poliitika tegemine ja raha eest poliitika tegemine omavahel kokku ei käi ja seda tuleb taunida. Arvan, et ükski erakond siin ja muu hulgas need samad ettevõtjad on öelnud, et ei olnud mingeid kokkuleppeid - ei olnud nii, et öeldi, et kui teete seaduse, saate raha. Seda pole olnud," lisas ta.

Pevkur tänas saates annetuse teinud ettevõtjaid ja kiitis nende julgust oma nime alt välja tulla.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Rainer Vakra märkis, et demokraatia ongi selline, et erakondi on võimalik toetada rahaliselt ja valimistel hääletades. "Selles osas ma ei näe, et siin oleks tegu skandaaliga või tohutu probleemiga. Ma arvan, et see on mõistlik," sõnas Vakra.

"Tundub, et teeme sellest suurema küsimuse, kui see tegelikult on. Minu meelest on see mõistlik osa demokraatiast," lisas ta.