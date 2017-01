Pevkur: Reformierakond peab oskama leida sõpru

Hanno Pevkur üldkogul. (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

Pevkur tõdes, et valimiste võitjana opositsioonis olles ei saa Reformierakond viia ellu oma poliitikat ja seista valijate ootuste ja soovide eest. "See ei pea nii olema ja veel vähem nii jääma," rõhutas Pevkur laupäeval Reformierakonna üldkogul.

Tema sõnul on Reformierakond pea kaks aastakümmet Eestit vedanud. "Meid usaldatakse ja meilt oodatakse riiki edasi viivaid säravaid ideid," märkis Pevkur, lisades, et kuna praegu on see ootus eriti kõrge, lasub erakonnal vastutus neile ootustele vastata.

Samas märkis Pevkur, et kui muutub ühiskond, peab muutuma ka Reformierakond. Pevkuri sõnul tuleb reformierakondlastel leida koostööpartnereid ka parteist väljaspool. "Just sõprade nappus on meid kimbutanud. Üksi ei saa ükski erakond riiki valitseda," rõhutas Pevkur.

"Võimuambitsioonita ja võiduvõimalusteta erakonda ei taha keegi valida," ütles Pevkur. "Olles opositsioonis on õige aeg tegeleda oma erakonna värskendamisega ja Eesti ees seisvate ülesannete sõnastamisega," ütles Pevkur.

Samas rõhutas ta, et Reformierakond on valmis võtma valitsusvastutust veel enne järgmisi valimisi.