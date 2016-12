Piirijoone puhastamine on aidanud salakaubavedajaid paremini tabada

Seljas veetava salakaubaveo juhtumite arv on pärast Eesti-Vene kontrolljoone puhastamist tõusnud, samas kui maanteepiiripunktides on salakaubavedu langustrendis.

2014. aastal registreeriti n-ö rohelisel piiril 19, läinud aastal 13 ning käesoleval aastal 20 seljas veetava salakaubaveo juhtumit. Politsei-ja piirivalveameti sõnul näitavad need numbrid, et juba ära puhastatud piir võimaldab piirivalvuritel oma tööd senisest paremini teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Piirivalvur valvas varem ju piiri sisuliselt põõsaste vahel. Ühest põõsast teiseni oli vaid nähtavus. Eks salakaubavedajatel oli sedavõrd lihtsam tegutseda," rääkis PPA Saatse kordoni juht Arvi Suvi.

Salakauba veol kehtib reegel, et mida suuremad on toodavad kogused, seda keerukamad on ka peidukohad. Maksu- ja tolliameti Lõuna tollipunkti juhataja Toomas Huik ütles, et üks keerukam juhtum oli, kui salakaup oli surugaasiballoonides.

Kui seljas veetava salakauba vedu näitab kerget tõusu, siis salakauba smugeldamine maanteed mööda jällegi languses. Koidula maanteepiiripunktis on tänavu avastatud 98 rikkumist, mis on 30% vähem kui läinud aastal.

Lõuna tollipunkti juhataja Toomas Huik märkis, et Koidulas valgustatakse praegu praktiliselt kõik sisenevad kaubavood läbi. "Ja järgmisel aastal on meil ka uuenemas maanteedel läbivalgustamis võimekus."

Uuringute järgi tuuakse Eestisse kõige enam Valgevene maksumärkidega sigarette. Samas on aga alkoholi vedu seoses Lätist saadava odava alkoholiga jällegi vähenenud. Maksu- ja tolliameti sõnul on salakauba vedu otseselt seotud aktsiisipoliitikaga.

Suurim tänavu kätte saadud salakauba kogus avastati käesoleva kuu alguses Koidula raudteepiiripunktis, kui ühest kaubavagunist leiti viis miljonit salasigaretti.