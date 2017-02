"Suud puhtaks" OTSE: kas venekeelsed noored saavad kehvemat haridust?

"Saade kipub selguse otsimisest kirgliku emotsioonivõistluse peale. Võiks seinale mingeid fakte kirjutada," kirjutab Kalev Kallemets sotsiaalmeedias. (Foto: ERR)

Üldrahvalikuks juubeldamiseks on meile viimastel kuudel kõige enam põhjust andnud võidukas Kelly Sildaru X-Mängudel ja Kelly eakaaslased Eesti põhikooli lõpuklassidest, kes tõid Eestile kõrged kohad PISA 2015 haridusuuringus. Samas on selgus sama uuringu andmete põhjal, et venekeelt emakeelna rääkivad noored jäävad Eesti eakaaslastest aasta võrra maha. Miks see nii on selgub täna õhtul saates "Suud puhtaks". Kõik vaatajad saavad jälgida ERR.ee otseblogi ja osaleda avatud kommentaariumis.