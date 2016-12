Valitsus plaanib keelustada riigifirmadele sponsortegevuse

Uus valitsus kavatseb keelustada riigifirmadele sponsortegevuse, lubades neil spondeerida vaid teadus- ja arendustegevust oma valdkonnas, kirjutas Eesti Ekspress.

Kompensatsiooniks lubab valitsus suurendada spordi ja kultuuri rahastamist riigieelarvest. Olümpiakomitee hinnangul aitaks aga riigifirmade nähtav toetus ligi meelitada ka eraettevõtjatest sponsoreid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Riigifirmade poolne toetuste eraldamine erinevatele projektidele on toonud kaasa skandaalseid huvide konflikte ja isegi kriminaalasju, mida tahab valitsus edaspidi vältida.

Rahandusminister Sven Sester ütles, et maksumaksja raha jaotamine peaks olema läbipaistev ning arusaadav. "Kõige mõistlikum oleks teha läbi riigieelarve, sest tänased otsused äriühingute puhul on tihti olnud küsitavad, kas need aitavad kaasa ettevõtte käibe ja kasumi kasvule."

Sponsorrahade vähenemise kompensatsiooniks suunatakse aastail 2018 - 2020 riigieelarvest spordi toetuseks täiendavalt pool miljonit eurot.

"See peaks ka kompenseerima võimalikke varasemaid toetusi, mida teinud Tallinna Sadam, Eesti Energia või Eesti Loots," ütles Sester.

Eesti Olümpiakomitee peasekretäri Siim Suklese sõnul ei ole küsimus siiski ainult toetusrahas. "Sporti toetavad väga palju ka erafirmad ja väga paljud meie praegused sponsorid ja tulevased sponsorid vaatavad seda, kas ka riigifirmad toetavad otseselt sporti ja teisalt spordi ja kultuuri toetamine riigifirmadele on ju väga hea turundusliku väljundi võimalus," ütles Sukles.

"Tallinna Sadam või Eesti Energia, kes peaks müüma oma teenust näiteks põhjanaabritele või Peterburi, siis kindlasti läbi korvpalli või hokikoondise on seda lihtsam teha, kuna hoki või korvpall läheb kohalikele inimestele või otsustajatele seal rohkem korda," lisas ta.