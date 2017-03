Lindude kevadränne on alanud, ornitoloogid ootavad suuremat soojalainet

Lindude kevadränne on alanud. Hoolimata sellest, et Haapsalu laht on veel suuresti jääs, võib seal juba kohata näiteks luiki.

Millal jõuab aga kätte rände kõrgpunkt on veel vara öelda, sest see eeldab ornitoloogide sõnul tõsisema soojalaine tulekut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rändlindudest on Eestisse juba jõudnud luiged, lõokesed, kiivitajad ja haned. Tegemist on nö lähiränduritega, kes talvituvad Euroopas.

Aastate lõikes vaadates algas tänavune ränne pigem keskmisest varem.

"Talv oli pehme, üksikute külmaperioodidega. Väga paljud rändlinnud ootasid juba lähiriikides saabumist meist üldse mitte kaugel. Nende edasiliikumine sõltubki suuresti ilma edenemisest, et kui nüüd ilmad juba vähegi soodsamad on, siis nad liiguvad järjest edasi põhja poole, kus on aga vähegi toitumiseks sobivaid tingimusi," selgitas ornitoloog Marko Valker.

Sotsiaalmeedias on tuntud muret selle üle, kuidas saavad luiged hakkama olukorras, kus Eesti rannikumeri on veel valdavalt jääkatte all.

Valkeri sõnul vahetavad luiged asukohta vastavalt sellele, kuhu tekivad parasjagu lahvandused. "Kui nüüd peaks ilmad külmemaks minema ja see vaba vee ala mingil põhjusel kaduma, siis need luiged lihtsalt rändavad tagasi. Need isendid, kes siis kiiresti reageerida ei jõua, nende seas siis kindlasti on ka kadusid, aga see ongi osa looduslikust valikust."

Kevadrände kõrgpunkti aeg sõltub Valkeri sõnul sellest, millal jõuab siia soojalaine, mis sulatab veekogudelt jää ja muudab aktiivseks põldudel peatuvate suleliste toidulauale kuuluvad selgrootud.