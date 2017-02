Leht: Rootsi paremäärmuslik veebileht on registreeritud Tallinnas

Veebileht (Foto: Fria Tider)

Eesti Päevaleht kirjutab, et 2013. aastal asutatud ettevõtte FT News Group OÜ tegevusalaks on märgitud rootsikeelse veebiportaali pidamine ja selle ainuomanik ja ainus juhatuse liige on Widar Mikael Nord.

Eesti äriregistri andmeil ettevõttel maksuvõlgu pole, kuid FT News Group OÜ väljaantava veebilehe puhul on tegemist ühe Rootsi radikaalseima paremäärmusliku propagandasaidiga Fria Tider ehk Vabad Ajad, mis külvab seitsmendat aastat võõraviha ja hirmu.

Äärmuslaste veebilehe välisilme meenutab tavalist uudistesaiti, kuid juba pealkirju lugedes saab selgeks, et tekstide valik on ühekülgne ja refereerimisväärseks peetakse üksnes uudiseid, mis asetavad halba valgusse sisserändajad või kritiseerivad Rootsi poliitikat.

Lisaks Fria Tiderile on Tallinnasse Narva maantee 5 asuvasse firmasse FT News Group OÜ registreeritud ka teine paremäärmuslik väljaanne Granskning Sverige ehk Uuriv Rootsi.

See väljaanne reklaamib end kui rahvaajakirjanduse lehte, mille avaleht kuulutab, et Rootsis vajab palju tõde väljaselgitamist ja igaühest võiks saada rahvaajakirjanik: tuleb lihtsalt helistada mõnele huvipakkuvale ametnikule, poliitikule või ühiskonnategelasele, küsida küsimusi ja siis panna salvestatud kõne niinimetatud kiirintervjuuna Granskning Sverige kodulehele või YouTube’i üles.

Küsimused on seatud nii, et ükskõik kuidas telefonitoru tõstnud inimesed neile ka vastata püüavad, jõuavad vastused Granskning Sverige kodulehele ikka vääralt ja vastajaid halba valgusse seadvalt.

Fria Tider ja Granskning Sverige esindavad lisaks islamofoobiale ja võõravihale ka Venemaa praegust poliitikat toetavat suunda. Mõlemad saidid tõstavad positiivselt esile Krimmi annekteerimist toetavaid sõnavõtte, samuti toetatakse Venemaa seisukohti teistes Ukraina küsimustes.

Eesti kaitsepolitsei pressiesindaja Harrys Puusepp märkis, et kapo on Widar Nordi Eesti ettevõtetest teadlik. Rootsis on Widar Nord olnud politsei huviorbiidis juba 2009. aastast, avalikkusele teadaolevalt maksuküsimuste tõttu.

Eesti äriregistri andmed näitavad, et Nordi firma on oma esimese ja seni ainsa majandusaasta aruande esitanud 2014. aasta kohta ja sellest selgub, et veebiportaalide müügitulu on 12 000 eurot aastas ja kogu ettevõte on aasta lõikes napilt plussis, et firma omanik ei saaks endale isegi Eesti ühe kuu miinimumpalka lubada.