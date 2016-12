5 uudist, mida täna hommikul teada

Uudistepäeva alguse teemad 27. detsembril (Foto: Fotokollaaž/ERR)

Kahe päeva eest Musta merre kukkunud Vene sõjaväelennuki Tu-154 peamine lennuandmete salvesti on leitud, teatas kaitseministeerium.

Kaugjuhitav sukeldusaparaat leidis selle 17 meetri sügavusel 1600 meetri kaugusel kaldast, märkis ministeeriumi pressiteenistus.

Vene kaitseministeeriumi lennuk Tu- 154, mille pardal oli 92 inimest, kukkus pühapäeval Musta merre peatselt pärast õhkutõusu Sotšist Adleri lennuväljalt.

Ossinovski plaanib suhkrujookide maksu kehtestada astmelisena

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski soovib plaanitava suhkrustatud jookide maksu kehtestada astmelisena, tõenäoliselt ei satu lõivu alla piimatooted ning looduslikult suhkrut sisaldavad joogid, kirjutab Postimees.

Uue võimuliidu moodustamise järel oli juttu, et uus limonaadimaks hakkaks sõltumata suhkrusisaldusest olema 20 senti liitri kohta, märkis leht. Nüüd soovib Ossinovski säärasest asjakorraldusest loobuda ning kehtestada maks astmelisena.

"Kui on eri maksuastmed ja aktsiisi vahe on piisavalt suur, siis ettevõtted soovivad saada oma tooteid just madalamasse rühma, et nende tooted oleksid odavamad ja rohkem konkurentsivõimelisemad," rääkis minister lehele.

USA senaator, senati relvateenistuste komitee esimees John McCain teeb saabub täna kahe senaatoriga Eestisse visiidile.

McCain koos senaatorite Lindsey Grahami ja Amy Klobuchariga kohtuvad täna ja kolmapäeval president Kersti Kaljulaidi ja peaminister Jüri Ratasega, teatas USA saatkond Eestis.

Kohtumistel arutatakse regionaalset julgeolekut ning NATO plaane Eestis.

Trump nimetas ÜRO-d jututoaks ja ajaveetmispaigaks

USA valitud president Donald Trump nimetas esmaspäeval ÜRO-d klubiks, kuhu inimesed kogunevad mõnusalt aega veetma.

"ÜRO-l on nii suur potentsiaal, aga praegu on see klubi, kuhu inimesed kogunevad, et vestelda ja veeta mõnusalt aega. Nii kurb!" säutsus Ühendriikide järgmine riigipea Twitteris.

Trump on viimastel päevadel kritiseerinud ÜRO-d resolutsiooni vastuvõtmise eest selle julgeolekunõukogus, milles nõutakse Iisraeli asundustegevuse kohest peatamist.

BBC: Gepardid on väljasuremisohus

Maailma kiireim maismaaloom gepard on uusima uurimuse kohaselt väljasuremisohus, kirjutab BBC.

Kogu maailmas on neid alles vaid 7100, näiteks Zimbabwes oli neid 16 aasta eest hinnanguliselt 1200, praegu aga kõigest 170.

Uurimuse andmeil elavad enam kui pooled alles olevad gepardid ühes asurkonnas, mis on jagunenud kuue Aafrika lõunaosa riigi vahel. Aasias ei ole neid enam pea üldse.

Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 °C