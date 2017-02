Karnau: president püüdis oma kõnes ühendada kaht vastandleeri

President Kersti Kaljulaid kõnet pidamas. (Foto: ERR)

"See silla ehitamise katse, mis selles kõnes oli kõige olulisem, paneb kindlasti pahameelt tundma ennekõike EKRE ja konservatiivse IRL-i leeri inimesi, sest neilt võetakse selle silla ehitamisega käest ära üks oluline hoob, millega enda valijaid aktiveerida," arvas Karnau.

Lobjakas leidis seevastu, et EKRE ja IRL-i konservatiivse tiiva ühendamine pole põhjendatud, kuna tegemist on kahe väga erineva nähtusega.

"Seda on näha olnud reaktsioonides Kersti Kaljulaidi kõnele. EKRE juhid on olnud väga pahased, et Kersti Kaljulaid ütles, et eestlaseks on võimalik saada nö välisel inimesel. See on väga mõistlik mõte ja on üks osa sellest kõnest, mis on minu arvates ainult kahe käega tervitatav," ütles Lobjakas.

Samas on Lobjaka sõnul huvitav see osa, kus president tõi väga küsitaval moel sisse tingimustiku, mille abil või kaudu võib eestlaseks saada - keele ja väärtuste kõrval ning mida ta nimetab komberuumiks.

"Kui ma keelest saan aru, väärtustest saan aru, siis mis asi on jumala eest - komberuum ja kombed. President kusjuures ise ei vasta sellele küsimusele, vaid ütleb, et need on meil olemas, et need lisanduvad meie ajaloole ja kunstidele ja muule sarnasele, aga ühtegi näidet ei too, ühtegi definitsiooni ei anna, ühtegi võimalust ei loo ka," nentis Lobjakas.

"Minu arvates jookseb president siin lati alt läbi ja jätab vastutuse kandmata, mis kaasneb sellise liigutusega. Ikkagi kui niivõrd tähtis termin-mõiste sisse tuua, siis peab ta selle ka lahti seletama. Luban siin endal natuke ironiseerida, kui seda kõne lugeda sõna sõnalt, siis ainukene komme on meeste komme peksta pühade ajal naisi. Sorry, teist näidet seal ei ole kommetest," nentis Lobjakas.

Karnau nõustus, et presidendi kõne oli ebaühtlane ja koosnes erinevatest juppidest, mis aga ilmselt peegeldab tema nõunikke või nõustajaid, kes ühe või teise teema kõnesse sisse panid.

Lobjaka sõnul eritleb president väga selgelt keelt, kultuuri ja komberuumi ehk keel ja kultuur ei kuulu komberuumi, sest selles kõnes pole muud kombenäidet peale koduvägivalla.

Lobjaka sõnul oli kummaline ka, et president tõmbas oma kõnes vahe sisse Eesti vananeva eliidi ja noorte vahele.

"Head kõnet on võimalik mitut moodi mõista - seda ka noorte puhul. Sina näed siin noored vs vanad, mina näen, et ta räägib olulisest probleemist - sotsiaalhoolekandest," nentis Karnau ja lisas, et tema arust markeeris president oma kõne selles osas väga olulist maksupoliitilist ja sotsiaalpoliitilist probleemi, mitte niivõrd noorte ja vanade vastandamist.

Lobajaka sõnul ei saa president probleemi markeerida ilma sellele lahendust pakkumata.