Imaveres sõitis buss lastega teelt välja

Politseiauto. (Foto: Kristjan Teedema/Postimees/Scanpix)

Kella 8 paiku tehtud väljakutse järgi oli Jalametsa külas teelt välja sõitnud koolilapsi vedanud liinibuss, mis jäi siiski ratastele.

"Täna hommikul kell 08.08 saime me teate, et Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 109. kilomeetril on buss teelt välja sõitnud," ütles Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu ERR-i raadiouudistele.

Toomsalu sõnul on hetkel teada, et bussis olnud 15 lapsest sai üks põrutada ja kiirabi vaatab hetkel teda üle. Lääne prefektuuri pressiesindaja sõnul keegi õnnetuses tõsisemalt vigastada ei saanud. "Üks laps kurtis valu seljas ja tema viidi kontrolliks haiglasse. Keegi teine arstiabi ei vajanud," ütles pressiesindaja BNS-ile.

Päästjad ja politsei võttis lapsed oma autodesse sooja. Vigastusteta lapsed jätkasid teekonda kooli asendusbussiga või vanemad viisid nad koju. Sündmusele reageerisid Põltsamaa, Türi, Paide, Koeru kutselised päästjad ning Imavere vabatahtlikud.

Päästjad tegelesid kiirabi saabumiseni õnnetuse hetkel bussis olnud 14 lapsega. Peale laste viibis sõidukis bussijuht. Sündmusele reageerisid Põltsamaa, Türi, Paide, Koeru kutselised päästjad ning Imavere vabatahtlikud.

Õnnetuse põhjustas esialgsetel andmetel see, et ühel lapsel kukkus maha nukk ja bussijuht hakkas seda üles võtma, mille tagajärjel sõitis teelt välja. Seoses liiklusõnnetusega Järvamaal on Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa maanteel Imaveres liiklus häiritud.

Paide politseijaoskonna juhi Margus Toomsalu sõnul oli tegemist õnneliku õnnetusega, kuid tagajärjed oleks võinud olla märksa raskemad. "Me teame, et selles bussis olid turvavööd kinnitatud lasteaias käivatel lastel. Koolinoored bussijuhi sõnul turvavöid kinnitada ei taha. Head lapsevanemad ja õpetajad, palun rääkige noortega see teema veelkord läbi ja tuletage meelde, et turvavöö kasutamine bussis on oluline ja see tuleks alati teha," rõhutas Toomsalu.