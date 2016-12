Iva: erihooldekodude jaotus on praegu ebaühtlane

Seitse suurt erihooldekodu lõpetavad 2021. aastaks töö ja seal praegu teenusel olevad 1300 inimest jaotatakse ära uute, väiksemate hooldusüksuste vahel. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul on praegu erihooldekodud jaotunud üle Eesti väga ebaühtlaselt.

Vahetult enne jõule kinnitas rahandusministeerium sotsiaalministeeriumi investeeringute kava erihoolekande asutuste kaasajastamiseks. Sulgemisele lähevad praegused seitse suurt erihooldekodu: Imastu, Sõmera, Erastvere, Koluvere, Tori ja Võisiku kodud ning Lõuna-Eesti erihooldusteenuste keskus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Erivajadustega inimestele mõeldud uued kodud luuakse sellistesse asulatesse, kus elab üle 300 inimese ning uutes majades elab tulevikus maksimaalselt 30 elanikku.

"Kohad hakkavad jaotuma ühtlasemalt üle Eesti. Praegusel hetkel, kui on need suured kombinaadid, on inimesed sealt üle kogu Eesti. Nii on ära lõigatud side lähedastega ja senise suhtlusvõrgustikuga. Loomulikult on praegu seda protsessi tagurpidi pöörata mõnevõrra valulik, aga see on ühel hetkel vaja ära teha, sest jaotus üle Eesti on väga ebaühtlane," selgitas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Iva tõi näitena Hiiumaa, kus pole ühtegi sellist kohta ja Tallinna, kus erihoolduskohti on vaid 13. Enamik uusi kohti peab valmis saama aastaks 2018, vaid Sõmera kodu sulgemisega läheb kolm aastat kauem.

Uute kodude teenus erineb praegustest suurtest erihooldekodudest ja luuakse võimalused kogukonnas elamiseks ja toetatud elamiseks.

"Meil on praegu nii, et veerand kohtadest on ööpäevaringsel hooldusel, aga nad ei vaja nii tugevat hooldust. Nad saaksid ise hakkama, kui neile anda pisut abi, toetada neid ja inimene tunneb ennast väärikamana, ta saab ise hakkama. Selliste kohtade loomine on ka selle programmi suur ja oluline eesmärk," ütles Iva.

Projektid saavad Euroopa regionaalarengu fondist 35,8 miljonit eurot, millele lisandub omafinantseeringuna 4,5 miljonit eurot ja riikliku kaasfinantseeringuna 3,6 miljonit eurot.

Sotsiaalministeeriumi teatel on erihoolekande kaasajastamine üks olulisi sotsiaalvaldkonna reforme, millega toetatakse psüühikahäirega inimeste aktiivsust ja osalemist ühiskonnas.