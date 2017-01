Enamik riigikogu erakondi ei toeta Ratase ideed kodakondsuse asjus

Enamik riigikogus esindatud erakondi ei toeta peaministri ja Keskerakonna esimehe Jüri Ratase mõtet anda kõigile 25 aastat Eestis elanud mittekodanikele Eesti kodakondsus. Poliitikud peavad seda mõtet ohtlikuks ja leiavad, et see on katse meeldida venekeelsele valijaskonnale.

Poliitikuid ei üllata Keskerakonna kava anda veerand sajandit Eestis elanud halli passi omanikele kodakondusus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme ütles, et Keskerakond avab nii ukse kõigile Eestisse saabunutele kodakondsuse andmiseks. Tema sõnul on 25 aasta jooksul olnud igal kodakondsuse soovijal võimalik teha keele- ja kodakondsuseksam ning täita viie aasta pikkust paiksustsensuse nõuet.

"See on puhas parteiline soov laiendada oma valijaskonda ja teha seda riigi terviklikkuse ja ühiskondliku sidususe arvelt," märkis Helme.

"Eks selle taga tõenäoliselt on ka natukene olukord, et Jüri Ratas peaministrina ja Keskerakonna esimehena on ikkagi teise poole ehk siis Yana Toomi juhitava Keskerakonna poole pantvangis natukene. Ja eks see on püüe ka vene valijale silma teha, eks lähenevad kohalikud valimised," arvas omakorda Reformierakonna fraktsiooni liige Kristen Michal.

Rahvusringhäälingu tellitud erakondade populaarsuse uuringud on näidanud, et Keskerakonna toetus on olnud suurim just muust rahvusest elanikkonna seas.

Vabaerakond leiab, et mõte anda kõigile kodakondsus teeb Jüri Ratasest selgelt Edgar Savisaare mantlipärija.

"See on selgelt oma venekeelse valijaskonna kinnistamise eesmärk, sest tõenäosus oli, et kuna Edgar Savisaar on tagasi astunud või teda ei ole igapäevapoliitikas, siis Yana Toom ei suuda ka kõiki venemeelseid valijaid Keskerakonna rüpes hoida. Selleks on vaja luua meetmeid, et Jüri Ratase mõjuvõimu kasvatada," rääkis Vabaerakonna fraktsiooni liige Külliki Kübersepp.

Kübarsepp lisas, et kodakondsuse jagamine ei pane inimesi oma väärtushinnanguid muutma ega muuda neid ka riigile lojaalsemaks.

Keskerakonna koalitsioonipartneri Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esindaja Priit Sibul ütles, et IRL ei toeta kodakondsuse nullvarianti mitte mingil juhul, kuid on üllatav, et sellega tuli välja peaminister ja et ta seda praegu tegi.

"Loomulikult olid need teemad üleval ka koalitsioonikõneluste ajal, mis ei lõppenud just väga ammu. Need teemad olid seal üleval, arutasime läbi, ühiseid seisukohti polnud. Mulle tundub, et valitsuses võiks olla praegu palju olulisemaid asju, kui hakata valmistuma 2019. aasta valimisteks," sõnas Sibul.

"Kindlasti kodakondsuspoliitikas on samme, mida me soovitame leevendada ja muuta. Kas see nüüd on kõigile kodakondsus, seda peame erakonnas ja fraktsioonis arutama," kommenteeris Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Kalvi Kõva.

Peaminister Jüri Ratas rääkis intervjuus Raadio Svobodale kodakondsuspoliitikast kui järgmiste riigikogu valimiste põhiteemast.