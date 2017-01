Tartu Kaarsilla remont algab aprillis, ajutise silla küsimus on veel lahtine

Aprillis algab Tartus Raekoja platsi ja Ülejõe linnaosa ühendava, 1959-. aastal valminud Kaarsilla remont.

Pool aastat kestva remondi ajaks võivad jalakäijad ja ratturid Emajõe ületamiseks saada ajutise silla. Kui selle ehitamine läheb aga liiga kulukaks, tuleb jõeületuseks leppida lähedalasuvate sildadega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

1950. aastate lõpul endise Kivisilla kaldasammaste vundamendile ehitatud Kaarsilla rekonstrueerimise käigus taastatakse muu hulgas silla betoonkonstruktsioonid, sild saab uued valgus- ja elektrisüsteemid, sild ehitatakse kahe meetri võrra laiemaks ning Raekoja platsi poolsesse ossa ehitatakse sillaalune kergliiklustee.

Ehkki Tartu üheks sümboliks kujunenud Kaarsilda kasutab rohkem jalakäijaid kui ühtegi teist Tartu silda, on linnapea Urmas Klaasi sõnul võimalik, et Kaarsilla aprillis algava remondi ajaks linn selle asemele ajutist silda ei ehita.

"Kaarsild on oluline, ta kindlasti on kõige otsem tee Emajõe ületamiseks, aga alati on ka mugavusel hind. Kui see ajutine sild, just nimelt ajutine sild, läheb ikkagi väga kalliks, siis Tartu linnas on hulgaliselt teisi kohti, kuhu seda raha vaja on," märkis meer.

Möödunud kuul välistas veeteede amet Emajõe kogu navigatsioonihooajaks sulgeva ujuk- ehk pontoonsilla, mis laseks läbi vaid väiksemaid aluseid. Veeteede ameti sõnul peab sillaava olema vähemalt kümme meetrit lai ja neli meetrit kõrge või suurematele alustele kokkuleppel avatav.

"Me peame laskma läbi suuremad alused kindlatel kellaaegadel, me peame veeteede ametile tagama nende otstarbeks läbipääsu kahetunnise etteteatamisega," selgitas Tartu linnamajanduse osakonna teedeteenistuse juhataja Urmas Mets.

Milliseks võiks kujuneda ajutise silla ehitamise hind, linnavalitsus praegu veel öelda ei oska. Otsuse, kas aprillis algava remondi ajaks saavad tartlased jõe ületamiseks ka ajutise silla, teeb linnavalitsus linnapea Klaasi sõnul tõenäoliselt selle kuu jooksul.

"Praegu on linnavalitsus oma töödega sealmaal, et me võtame veel uusi pakkumisi, uusi tehnilisi pakkumisi ja loomulikult ka hinnapakkumisi, et teha siis lõplik otsus," sõnas Klaas.