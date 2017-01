PERH-i tehnikadirektor sai kahtlustuse korruptsioonikuritegudes

Põhja-Eesti Regionaalhaigla. (Foto: Postimees/Scanpix)

Tehnikadirektorit kahtlustakse PERH-i poolt korraldatud riigihangete nõuete rikkumises ja kelmuses, korduvas altkäemaksu võtmises ja küsimises, dokumendi võltsimises, võltsitud dokumendi kasutamises ning rahapesus, ütles KKP pressiesindaja Helen Uldrich ERR.ee-le.

Kahtlustatavana kuulati üle ka sama üksuse töötaja, 64-aastane projektijuht, keda kahtlustatakse kelmuses ja riigihangete tegemise nõuete rikkumises.

Kahtlustuste kohaselt kindlustas tehnikadirektor altkäemaksu eest riigihangetel osalenud ettevõtetele riigihankemenetlustes mitmeid eeliseid. Valdavalt ehituse ja projekteerimise hangete kogumaksumus ulatub üle 10 miljoni euro.

"Meil on alust väita, et kahtlustusega on seotud mitu riigihangetel osalenud ettevõtet ja nende esindajat. See toob kaasa kahtlustuse esitamise ka mitmele juriidilisele isikule. Kuna mitmed menetlustoimingud on veel teostamisel, siis rohkem ei ole menetlusandmeid võimalik hetkel täpsustada," ütles kohtueelse menetluse juht, juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

"Meie soovitus asutuste juhtidele on võtta veelgi suurema tähelepanu alla hangete läbiviimise eest vastutavate töötajate tegevus, mõelda korruptsiooniriskide hindamisele ning mehhanismidele, mis vähendaksid kuriteo ohvriks sattumise ja toimepanemise riske. Samuti on oluline, et ettevõtjad järgiks ausa ettevõtluse reegleid ning kui teenuse osutamine pole ausal teel võimalik, tuleks sellest koheselt õiguskaitseasutusi teavitada," ütles keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler.

Kriminaalasja uurib keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja uurimist juhib riigiprokuratuur.

PERH: uuendame hankekorraldust, riskijuhtimist ja sisekontrolli

Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ütles ERR.ee-le, et juhatus peab väga oluliseks võtta kasutusele kõik meetmed võimaliku korruptsiooni ennetamiseks.

"Oleme selleks tegevustega juba alustanud – uuendame hankekorraldust, ostujuhtimist, riskijuhtimist ja sisekontrolli. Vajalikud muudatused tehakse regionaalhaigla juhatuse ja nõukogu poolt jooksvalt 2017. aasta jooksul," märkis ta.